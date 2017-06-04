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    Роналду после победы в Лиге чемпионов сменил прическу

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1) сменил прическу. Соответствующее фото 32-летний португалец выложил на своей странице в инстаграме.

    Отметим, что форвард стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов прошедшего сезона, забив 12 голов. Кроме того, Роналду, сделавший дубль, стал первым футболистом, который забил в трех финалах еврокубка.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    04.06.2017 20:23
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +628

      somn 7 июня 2017, 13:39

      Приятно посмотреть. А на Глушакова глянешь - жить не хочется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 5 июня 2017, 08:13

      Надеюсь когда-нибудь увидеть лысого Роналду))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 5 июня 2017, 06:22

      Косит под Зидана.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 июня 2017, 00:54

      Лучше бы пол сменил ........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 4 июня 2017, 23:57

      Откуда столько минусов на достойные комментарии,одни заднеприводные на этом сайте развелись!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 4 июня 2017, 23:53

      Гамосятина чертова!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 июня 2017, 23:28

      Пзр

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 июня 2017, 22:31

      "Бомбардиру" не фиг делать... Какая новость...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 4 июня 2017, 22:19

      Эраст!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 4 июня 2017, 22:07

      фуууууу

      -1
      Ответить
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