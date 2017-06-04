Роналду после победы в Лиге чемпионов сменил прическу

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1) сменил прическу. Соответствующее фото 32-летний португалец выложил на своей странице в инстаграме.

Отметим, что форвард стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов прошедшего сезона, забив 12 голов. Кроме того, Роналду, сделавший дубль, стал первым футболистом, который забил в трех финалах еврокубка.