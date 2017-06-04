Рауль считает нынешний состав «Реала» самым сильным за всю историю клуба

Бывший нападающий «Реала» Рауль поздравил команду с победой в финале Лиги чемпионов. По мнению испанца, нынешний состав является лучшим в истории мадридского клуба.

«Поздравляю Зидана с этим успехом. «Реал» должен и дальше работать для того, чтобы радовать своих болельщиков.

Мне кажется, что нынешний состав – лучший в истории клуба. Также очень важно наличие Зидана, без которого «Реал» бы не добился этих результатов», – сказал Рауль.