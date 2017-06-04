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    Рауль считает нынешний состав «Реала» самым сильным за всю историю клуба

    Бывший нападающий «Реала» Рауль поздравил команду с победой в финале Лиги чемпионов. По мнению испанца, нынешний состав является лучшим в истории мадридского клуба.

    «Поздравляю Зидана с этим успехом. «Реал» должен и дальше работать для того, чтобы радовать своих болельщиков.

    Мне кажется, что нынешний состав – лучший в истории клуба. Также очень важно наличие Зидана, без которого «Реал» бы не добился этих результатов», – сказал Рауль.

    Источник: Football Espana

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    04.06.2017 15:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1

      Tabasik007 4 июня 2017, 17:41

      Бред, во времена зубастика, Бекхэма, Зидана, карлитоса состав был круче

      -1
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      Рейтинг: +197

      proekt > Tabasik007 4 июня 2017, 18:15

      Лучшие там, где есть результат...

      3
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