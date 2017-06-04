Иско считает, что во втором тайме матча против «Ювентуса» был лучший «Реал» в этом сезоне

Полузащитник «Реала» Иско подвел итоги финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1). По мнению хавбека, второй тайм данного противостояния был лучшим для мадридского клуба.

«Первый тайм получился трудным, но мы играли с очень непростым соперником. После перерыва на поле был лучший «Реал» в этом сезоне», – сказал игрок.

«Реал» стал первым в истории клубом, который дважды подряд выиграл Лигу чемпионов.