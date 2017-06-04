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    Иско считает, что во втором тайме матча против «Ювентуса» был лучший «Реал» в этом сезоне

    Полузащитник «Реала» Иско подвел итоги финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1). По мнению хавбека, второй тайм данного противостояния был лучшим для мадридского клуба.

    «Первый тайм получился трудным, но мы играли с очень непростым соперником. После перерыва на поле был лучший «Реал» в этом сезоне», – сказал игрок.

    «Реал» стал первым в истории клубом, который дважды подряд выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: УЕФА

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    04.06.2017 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июня 2017, 10:35

      Смотрел матч-и мне лично бы хотелось чтобы и наши научились так играть-это было феерично очень-красавцы.

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