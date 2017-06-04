Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» поздравил «Реал» после поражения в финале ЛЧ

    «Ювентус» в финальной встрече Лиги чемпионов уступил «Реалу» со счетом 1:4. По завершении встречи в Кардиффе туринский клуб поздравил оппонента.

    «Поздравляем «Реал» с великолепной игрой в финале Лиги чемпионов», – написано в твиттере «бьянконери».

    Напомним, «Ювентус» проиграл седьмой финал Лиги чемпионов в истории. Показатель является рекордным среди всех команд в истории турнира.

    Источник: ФК «Ювентус»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2017 01:19
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июня 2017, 07:20

      Надо быть объективным.Реал это Реал,лучшая на данный момент (по моему мнению) команда мира.Скромнее надо было быть-а то майки они себе уже чемпионские видите ли заказали.И вообще не стоило кричать о победе до игры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 июня 2017, 02:13

      Я уже писал, что Буффон не дружит с ЛЧ. Жаль. Хороший вратарь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 4 июня 2017, 01:31

      Уважения Ювентусу.. Гордимся тем, что живём в эпоху такого футбола..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      vanchope34 4 июня 2017, 01:29

      По-мужски!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] 4 июня 2017, 01:25

      И всё таки Молодцы, дойти до финала ЛЧ, это уже достижение!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11