«Ювентус» поздравил «Реал» после поражения в финале ЛЧ

«Ювентус» в финальной встрече Лиги чемпионов уступил «Реалу» со счетом 1:4. По завершении встречи в Кардиффе туринский клуб поздравил оппонента.

«Поздравляем «Реал» с великолепной игрой в финале Лиги чемпионов», – написано в твиттере «бьянконери».

Напомним, «Ювентус» проиграл седьмой финал Лиги чемпионов в истории. Показатель является рекордным среди всех команд в истории турнира.