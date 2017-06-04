«Ювентус» поздравил «Реал» после поражения в финале ЛЧ

Надо быть объективным.Реал это Реал,лучшая на данный момент (по моему мнению) команда мира.Скромнее надо было быть-а то майки они себе уже чемпионские видите ли заказали.И вообще не стоило кричать о победе до игры.
«Ювентус» в финальной встрече Лиги чемпионов уступил «Реалу» со счетом 1:4. По завершении встречи в Кардиффе туринский клуб поздравил оппонента.
«Поздравляем «Реал» с великолепной игрой в финале Лиги чемпионов», – написано в твиттере «бьянконери».
Напомним, «Ювентус» проиграл седьмой финал Лиги чемпионов в истории. Показатель является рекордным среди всех команд в истории турнира.