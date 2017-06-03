Роналду забил 600-й гол в карьере

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду сделал дубль в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Отметим, что вторым голом португалец довел количество забитых мячей за карьеру до 600 (529 – в составе клубов, 71 – в составе сборной).

Кроме того, 32-летний форвард установил рекорд, став первым футболистом, которому удалось забить в третьем финале Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Реал» в Лиге чемпионов 13 матчей, в которых забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.