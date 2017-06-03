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    Роналду забил 600-й гол в карьере

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду сделал дубль в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Отметим, что вторым голом португалец довел количество забитых мячей за карьеру до 600 (529 – в составе клубов, 71 – в составе сборной).

    Кроме того, 32-летний форвард установил рекорд, став первым футболистом, которому удалось забить в третьем финале Лиги чемпионов.

    В нынешнем сезоне Роналду провел за «Реал» в Лиге чемпионов 13 матчей, в которых забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Twitter

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    03.06.2017 23:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 июня 2017, 10:16

      В финале сразу несколько рекордов обновил !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] 4 июня 2017, 00:51

      Буду надееться, увидим и 700й...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 июня 2017, 00:22

      Просто космос!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 4 июня 2017, 00:13

      Дайте ему российское гражданство!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Михас007 4 июня 2017, 00:06

      молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 4 июня 2017, 00:05

      Чёртов бриолин! Не могу больше его ругать - он гений!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Кlaksvikar Ittrotarselag 4 июня 2017, 02:40

      можно ржать над его нырками, можно называть его кристиной(хоть и болею за реал, но он - кристина)...

      но нельзя не согласится, что тут талант и работоспособность сошлись вместе - именно как игрок - он чертовски хорош

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 4 июня 2017, 00:01

      просто молодец

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 4 июня 2017, 00:00

      супер

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 июня 2017, 23:52

      Великий игрок достиг великого результата!!!Браво!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2017, 23:51

      супер машина по забиванию голов!

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