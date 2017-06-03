Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду установил рекорд, забив в третьем финале Лиги чемпионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил гол в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Португальский форвард поразил ворота соперника на 20-й минуте, открыв счет во встрече.

    Отметим, что 32-летний футболист отметился уже в третьем финале главного еврокубка, чего не удавалось ни одному игроку.

    За событиями встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2017 22:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 4 июня 2017, 00:06

      Такую игру, какую показал Роналду в финальной стадии не показывал никто и никогда.Это феноменально--Бавария, Атлетико, Юве-никого не обидел.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 3 июня 2017, 23:28

      хороший матч

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11