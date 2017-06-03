Роналду установил рекорд, забив в третьем финале Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил гол в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Португальский форвард поразил ворота соперника на 20-й минуте, открыв счет во встрече.

Отметим, что 32-летний футболист отметился уже в третьем финале главного еврокубка, чего не удавалось ни одному игроку.

За событиями встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».