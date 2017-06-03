Роналду установил рекорд, забив в третьем финале Лиги чемпионов

Такую игру, какую показал Роналду в финальной стадии не показывал никто и никогда.Это феноменально--Бавария, Атлетико, Юве-никого не обидел.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил гол в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Португальский форвард поразил ворота соперника на 20-й минуте, открыв счет во встрече.
Отметим, что 32-летний футболист отметился уже в третьем финале главного еврокубка, чего не удавалось ни одному игроку.
За событиями встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».
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— Def Pen Sports (@DefPenSports) 3 июня 2017 г.