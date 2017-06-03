Зарплата Манчини в «Зените» составляет 4,5 миллиона в год

Если будет толк от Манчини - то это совсем не дорого по нынешним меркам.
Зарплата нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини в петербургском клубе составляет 4,5 миллиона евро. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, итальянский специалист подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на два сезона.
В Санкт-Петербург Манчини прибудет 13 июня, а спустя два дня отправится с командой на сбор в Австрию.
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