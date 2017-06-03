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    Зарплата Манчини в «Зените» составляет 4,5 миллиона в год

    Зарплата нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини в петербургском клубе составляет 4,5 миллиона евро. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

    Напомним, итальянский специалист подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на два сезона.

    В Санкт-Петербург Манчини прибудет 13 июня, а спустя два дня отправится с командой на сбор в Австрию.

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    Источник: ТАСС

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    03.06.2017 16:46
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 июня 2017, 08:38

      Если будет толк от Манчини - то это совсем не дорого по нынешним меркам.

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 июня 2017, 23:53

      Приемлемо, лишь бы отработал.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 3 июня 2017, 20:19

      А еще, если бы среднему болельщику один раз в жизни дали (за что?) такую получку (зарплатой не назвать-её надо заработать), то он бы и его внуки могли бы не работая ни хуя пить до смерти боярышник с пивом без перерыва на рекламу.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 3 июня 2017, 20:18

      Зенит-Газпром безжалостно выбрасывает очередной "транш" безвозвратных не своих" долларов" и этим подчеркивает свою не состоятельность в поиске тренера у себя на Родине Почему бы не вложить эти деньги или хотя бы часть в свою родную зенитовскую школу , потомки будут вам благодарны.Лигу Чемпионов всё равно не выиграть.(сравните сегодня уровень Реала и Юве с Зенитом) и опуститесь на землю.Простые люди бессильны противостоять "беспределу" Газпрома,которые тратят народные деньги с таким не уважением к своему народу.Но Боженька не позволит с бедным уровнем жизни в стране кому-то "жировать" и быть безнаказанным.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 июня 2017, 20:12

      манчини это скорее всего очередная ошибка. причем дорогая.
      трата времени и денег... но на деньги в питере вообще забили уже видимо..
      чемпионаты он выигрывал в командах с такими составами где они в общем то и без тренера могли выиграть..
      рад буду ошибиться..

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 июня 2017, 18:58

      И ещё в качестве бонусов за каждый гол, за каждую победу,за попадание в лч... А если, не дай Бог, в лч из группы выйдут, то весь доход от "голубого потока" прямо на счёт макароннику...

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 3 июня 2017, 18:54

      А что так мало, почему такой маленький оклад из народного достояния положили ему? У нас страна огромная, пенсионеры так и будут жить на копейки, налоги так и будут повышать и вводить все новые и новые, но Манчини, нужно оклад сделать по-больше. Он еще не понял, что "Россия-щедрая душа", срочно-срочно, нужно исправить, а так же еще нужно восстановить Сирию и с ней весь ближний Восток в придачу.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 3 июня 2017, 18:23

      Это специальный комментарий, чтобы поднялся вой про народное достояние и можно было еще разок поржать. Давай, давай!

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 3 июня 2017, 18:11

      На фоне того что Газпром на днях в Стокгольме проиграл суд Бандерлогии на офигенную кучу лярдов долларов - выкидывать такие деньги на нового тренера Зенита и делать вид что всё по-прежнему окуительно, это по крайней мере кощунственно по отношению ко всем тем гражданам России, которым теперь еще больше придется платить за газ, чтобы покрыть все эти проигрыши и издержки.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > oyabun 3 июня 2017, 18:14

      Терпи, терпила.

      -2
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > oyabun 3 июня 2017, 18:16

      Что тут сказать?"Народное" достояние и мечты "сбываются".

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      Рейтинг: +33432

      oyabun > vanchope34 3 июня 2017, 18:24

      Смотри как нас некоторые "граждане" России минусуют активно за Правду. Наверное им не приходится за газ платить. По блату ))

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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > oyabun 3 июня 2017, 18:25

      100%,свои скважены по ходу)))

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 июня 2017, 18:00

      Опубликуйте зарплатную ведомость всех тренеров руслиги..., с учетом "конвертной". Спасибо

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