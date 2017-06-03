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    Фурсенко: «Зенит» хочет выиграть Лигу чемпионов»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что петербургский клуб планирует выиграть Лигу чемпионов.

    «Мальчишки не за баблом идут футбол, они идут играть за страну. У «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов», – сказал Фурсенко.

    Отметим, что по итогам нынешнего сезона сине-бело-голубые заняли в турнирной таблице РФПЛ третье место и пробились в групповой этап Лиги Европы.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Р-Спорт

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    03.06.2017 15:40
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +3120

      erma 4 июня 2017, 18:24

      "Остапа понесло...он не ел уже 3 дня, поэтому красноречию его не было предела."

      -1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 июня 2017, 18:09

      Для этого нужно играть лучше чем Реал вчера, не-Реал-ьно

      -1
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      Рейтинг: +72

      Cthuq_58 4 июня 2017, 12:48

      Выиграть могут все. А пока выигрывает Реал. Болел за Ювентус.

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 4 июня 2017, 12:41

      - )))))), знаете!, я ждал его "перлов"!, но никак не ожидал, что именно "таких"!, Фурс, а ты не боишься серьёзного!!! аудита в твоём финансовом хоз-ве???, отчитаешься за доходы твоего "проекта"?, и свои лично???))) или в кредит будешь покупать футбольный мадридский "РЕАЛ" !?)))...ладно, посмеялись)...и этот ..дак и жу..к Фурс скажет , что пошутил)..., ну смеши нас дальше! P.S. ...хочу просто пояснить - ...чтобы Зенит выиграл когда-нибудь ЛЧ по футболу, ему потребуются ; авторитет в ФИФА и состав команды Зенит по классу не ниже, чем "ЮВЕНТУС" имхо...Всем спасибо!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2017, 19:15

      где то мы это уже слышали сборная России станет чемпионом мира в 2018г но надо уточнить наверное после нашей эры

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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 3 июня 2017, 19:07

      Читаешь Фурсенко и страшно делается! Лигу чемпионов ОН выиграть хочет, всех из СЕРИИ А середняков скупил, ведет переговоры с рядом игроков РФПЛ........ А начнется новый сезон и сдуются сине-бело-ГОЛУБЫЕ !!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июня 2017, 18:47

      Для начала в нее надо попасть!....выиграйте хотя бы Лигу Европы)))

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      Рейтинг: +4024

      raritet 3 июня 2017, 18:33

      Так и представил как Роналду сегодня прочитав эту новость , приуныл и подумал: " Пора вешать бутсы на гвоздь" В чем главная проблема, всего у него полно и денег , и наград, а вот гвоздя нет.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2017, 18:32

      Ну понесло его...

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      Рейтинг: +41

      avfc71 3 июня 2017, 18:24

      Фурсенко: «Зенит» хочет купить Лигу чемпионов»

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