Фурсенко: «Зенит» хочет выиграть Лигу чемпионов»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что петербургский клуб планирует выиграть Лигу чемпионов.

«Мальчишки не за баблом идут футбол, они идут играть за страну. У «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов», – сказал Фурсенко.

Отметим, что по итогам нынешнего сезона сине-бело-голубые заняли в турнирной таблице РФПЛ третье место и пробились в групповой этап Лиги Европы.

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