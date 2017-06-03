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    Куртуа: «Мне нужен новый контракт с «Челси»

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заявил о желании остаться в лондонском клубе.

    «Я очень счастлив в клубе и без сомнений хочу остаться. Срок моего контракта истекает через два года, поэтому мне, конечно же, нужен новый. Сейчас важно хорошо завершить сезон в сборной. Возможно, позже клуб свяжется с моим агентом», – сказал 25-летний вратарь.

    В минувшем сезоне Куртуа принял участие в 39-ти матчах всех турниров. Команда Антонио Конте стала чемпионом Англии.

    Источник: Skysports

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    03.06.2017 00:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 июня 2017, 09:23

      Куртуа: "мне нужен новый контракт с Челси, одежда Конте и его мотоцикл"

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 июня 2017, 22:55

      Дайте ему то что он просит,а то он опять ныть начнет,мозги выносит.

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 3 июня 2017, 09:03

      ладно пусть остается)))

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 июня 2017, 07:48

      Задрали вы с Костой уже . . . то в Атлетико хочу, то остаться хочу . . .

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Аристократ Олжик 3 июня 2017, 09:53

      Дружище, ни слова о Косте тут)

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > ItalianFootball 3 июня 2017, 12:56

      Да они оба, с момента прихода в Челси, уже раз 10, просились обратно в Атлетико

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