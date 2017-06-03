Куртуа: "мне нужен новый контракт с Челси, одежда Конте и его мотоцикл"
Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заявил о желании остаться в лондонском клубе.
«Я очень счастлив в клубе и без сомнений хочу остаться. Срок моего контракта истекает через два года, поэтому мне, конечно же, нужен новый. Сейчас важно хорошо завершить сезон в сборной. Возможно, позже клуб свяжется с моим агентом», – сказал 25-летний вратарь.
В минувшем сезоне Куртуа принял участие в 39-ти матчах всех турниров. Команда Антонио Конте стала чемпионом Англии.