Куртуа: «Мне нужен новый контракт с «Челси»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заявил о желании остаться в лондонском клубе.

«Я очень счастлив в клубе и без сомнений хочу остаться. Срок моего контракта истекает через два года, поэтому мне, конечно же, нужен новый. Сейчас важно хорошо завершить сезон в сборной. Возможно, позже клуб свяжется с моим агентом», – сказал 25-летний вратарь.

В минувшем сезоне Куртуа принял участие в 39-ти матчах всех турниров. Команда Антонио Конте стала чемпионом Англии.