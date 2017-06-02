«Терек» объявил об уходе из клуба Оздоева и Гьембера

(Не Гьембер ,а Дьомбер) хорошие игроки уходят из Терека, я так понимаю что Норберт был в аренде из Ромы и скорей всего туда и возвращается , а вот с Магомедом какая то странная история он безусловно талантливый игрок и все еще молодой ,но и в Локо последние два года почти не играл, ни в Тереке не прижился, интересно где он окажется теперь, не хотелось бы потерять хорошего игрока.
«Терек» объявил об уходе из команды хавбека Магомеда Оздоева и защитника Норберта Гьембера.
Оба футболиста выступали за грозненцев в минувшем сезоне на правах аренды.
«Клуб выражает игрокам признательность за время, проведенное в «Тереке». Как настоящие профессионалы, ребята отдавали все силы выходя на поле. Желаем Магомеду Оздоеву и Норберту Гьемберу больших побед в футболе, счастья в личной жизни! Удачи вам!» – говорится в сообщении «Терека».