«Терек» объявил об уходе из клуба Оздоева и Гьембера

«Терек» объявил об уходе из команды хавбека Магомеда Оздоева и защитника Норберта Гьембера.

Оба футболиста выступали за грозненцев в минувшем сезоне на правах аренды.

«Клуб выражает игрокам признательность за время, проведенное в «Тереке». Как настоящие профессионалы, ребята отдавали все силы выходя на поле. Желаем Магомеду Оздоеву и Норберту Гьемберу больших побед в футболе, счастья в личной жизни! Удачи вам!» – говорится в сообщении «Терека».