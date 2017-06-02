Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Терек» объявил об уходе из клуба Оздоева и Гьембера

    «Терек» объявил об уходе из команды хавбека Магомеда Оздоева и защитника Норберта Гьембера.

    Оба футболиста выступали за грозненцев в минувшем сезоне на правах аренды.

    «Клуб выражает игрокам признательность за время, проведенное в «Тереке». Как настоящие профессионалы, ребята отдавали все силы выходя на поле. Желаем Магомеду Оздоеву и Норберту Гьемберу больших побед в футболе, счастья в личной жизни! Удачи вам!» – говорится в сообщении «Терека».

    Источник: ФК «Ахмат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2017 15:14
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 июня 2017, 16:10

      (Не Гьембер ,а Дьомбер) хорошие игроки уходят из Терека, я так понимаю что Норберт был в аренде из Ромы и скорей всего туда и возвращается , а вот с Магомедом какая то странная история он безусловно талантливый игрок и все еще молодой ,но и в Локо последние два года почти не играл, ни в Тереке не прижился, интересно где он окажется теперь, не хотелось бы потерять хорошего игрока.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > гус 2 июня 2017, 16:32

      Не знал , тогда

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > гус 2 июня 2017, 16:35

      Не знал , тогда ему повезло, у Бердыева наверное заиграет,он любит игроков такого плана.(сори за осечку).

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11