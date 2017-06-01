Жирков: «Манчини – топ-тренер»

Юрец весна 2018 покажет кто-где срал! А пока рано его хвалить, Луческу тоже с шахтером не плохо смотрелся, Игроки шахтера,(вильян, фернандиньо, мхитарян ) не плохо зажигают, но в зените луческу провалился, это факт! так что прогиб зафиксирован, но не более того!
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о новом главном тренере команды Роберто Манчини. Напомним, что итальянский специалист заменил в петербургском клубе Мирчу Луческу.
«Манчини – топ-тренер из топ-чемпионата, с хорошими командами работал.
Луческу жаль, как и всякого тренера, которого увольняют и с которым долго работал», – сказал Жирков.