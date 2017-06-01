Жирков: «Манчини – топ-тренер»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о новом главном тренере команды Роберто Манчини. Напомним, что итальянский специалист заменил в петербургском клубе Мирчу Луческу.

«Манчини – топ-тренер из топ-чемпионата, с хорошими командами работал.

Луческу жаль, как и всякого тренера, которого увольняют и с которым долго работал», – сказал Жирков.

Манчини пришел в «Зенит». Это хорошо?