Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жирков: «Манчини – топ-тренер»

    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о новом главном тренере команды Роберто Манчини. Напомним, что итальянский специалист заменил в петербургском клубе Мирчу Луческу.

    «Манчини – топ-тренер из топ-чемпионата, с хорошими командами работал.

    Луческу жаль, как и всякого тренера, которого увольняют и с которым долго работал», – сказал Жирков.

    Манчини пришел в «Зенит». Это хорошо?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2017 20:26
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 1 июня 2017, 23:25

      Юрец весна 2018 покажет кто-где срал! А пока рано его хвалить, Луческу тоже с шахтером не плохо смотрелся, Игроки шахтера,(вильян, фернандиньо, мхитарян ) не плохо зажигают, но в зените луческу провалился, это факт! так что прогиб зафиксирован, но не более того!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 1 июня 2017, 21:53

      Юрий классный парень!
      Отыграв игру с Локо, стоял и ждал пока его заберут..Я ему и мои друзья, сказали, с победой Юра! Он ответил спасибо..
      Его отношение очень понравилось!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 1 июня 2017, 21:03

      Неплохо под топ-тренера иметь еще и топ-команду с топ-составом, тогда бы вообще все было ровно. У нового тренера есть кусок работы по восстановлению разрушенного и создания нового. Успехов, но победа за сильнейшим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 20:43

      До Мачини это высказывание все равно не дойдет . Юра всегда мне импонировал , но .... время в Зените видимо приходит к концу .

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11