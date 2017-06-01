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    Мутко: «Обязательно будем следить за происходящим в «Ростове» – там же игроки сборной»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что будет пристально следить за происходящими в «Ростове» событиями.

    Напомним, сегодня стало известно, что пост вице-президента клуба Курбан Бердыев, под руководством которого желто-синие выиграли серебряные медали РФПЛ сезона-2015/16.

    «Обязательно будем следить за происходящим, там же игроки сборной. Будем разговаривать. Хочется, чтобы это был мощный, серьезный клуб, ведь Ростов-на-Дону – футбольный город», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    01.06.2017 18:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 2 июня 2017, 08:24

      Самое лучшее чем ты можешь помочь Сельмашу-это просто ничего не делать и не совать нос в наш клуб. Мы как-нибудь разберемся без сопливых. А игроки сборной разойдутся по другим клубам (без дела не останутся). Вот в тех командах и приглядывай.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 05:18

      Тот ещё филёр.

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 1 июня 2017, 22:49

      А что теперь следить...Ломать всегда легче,чем создавать.Был хороший клуб(игра в евро кубках это показала).При скромном бюджете клуба и не зажравшихся игроках.А теперь этого не будет.Но зато будет цска(пенсионный фонд) и зенит(сборище зажравшихся нарциссов).Вот за ними Виталька и наблюдай.Наблюдатель хреноФФ!P.S.Вот все у нас в стране так...Нет чтобы помочь,так у нас еще и притопят.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 1 июня 2017, 21:19

      Заткнись тварь....Без тебя здесь не обошлось....Давно против Ростова интриги плетет....

      1
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      Рейтинг: +423

      Drapik 1 июня 2017, 21:17

      Следить надо было в прошедшем сезоне. Мог бы попросить своих дружбанов, того же Толстомордого. Вместо акций английского клуба пусть бы купил акции клуба русского. Потому как Бердыев, даже с не очень богатым Ростовом, набрал больше всех очков в таблицу коэффициентов УЕФА.

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 1 июня 2017, 20:19

      Игроки разбегутся, да и кто они без Бердыева?

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 19:15

      Очередной фейк ! Чем ЛВМуть может помочь Ростову ? Разве что следить !

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      Рейтинг: +186

      KROFF 1 июня 2017, 19:01

      По моему работа мутко и так заключается в сидении на "бомбардире".

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 июня 2017, 18:57

      Следитель ты наш ...уев, что там следить то?
      Кого продадут, кто уйдет в другой клуб, кого Бердыев перетащит.

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