Мутко: «Обязательно будем следить за происходящим в «Ростове» – там же игроки сборной»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что будет пристально следить за происходящими в «Ростове» событиями.

Напомним, сегодня стало известно, что пост вице-президента клуба Курбан Бердыев, под руководством которого желто-синие выиграли серебряные медали РФПЛ сезона-2015/16.

«Обязательно будем следить за происходящим, там же игроки сборной. Будем разговаривать. Хочется, чтобы это был мощный, серьезный клуб, ведь Ростов-на-Дону – футбольный город», – сказал Мутко.