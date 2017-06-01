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    Манчини: «Очень рад, что «Зенит» выбрал именно меня»

    Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от своего назначения на данный пост.

    Отметим, что контракт итальянского специалиста с петербургским клубом рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон.

    «Я очень рад, что «Зенит» выбрал именно меня. До скорой встречи! «Зенит» – чемпион!» – написал Манчини на своей странице в твиттере.

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    Источник: Twitter

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    01.06.2017 17:34
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 2 июня 2017, 05:40

      цыган по моему тоже сначала был рад,а потом....радуются когда в контракт посмотрят,но увидев коко и дзю радость улетучивается)

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 05:24

      Выбери меня, выбери меня,
      Тренер счастья завтрашнего дня.
      (Песня иностранного тренера про Россию)

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 2 июня 2017, 05:08

      Контракт хорош - чего бы не радоваться?)

      0
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      Рейтинг: +39

      Kuzov 1 июня 2017, 19:38

      Мода на тренеров-итальянцев нынче вот и все)

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 июня 2017, 19:33

      Есть надежда в сердце у меня,
      Выбери меня, выбери меня,
      Птица счастья завтрашнего дня.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 1 июня 2017, 19:27

      ...удачи!!..

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 1 июня 2017, 19:04

      В одной лиге с Муриньо, он сейчас наверное думает : а в Зените я бы больше получил, чё я не пошёл, дурак ? Прекрасная страна, красивый город , лучший в мире стадион !

      1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 1 июня 2017, 18:32

      Наверное,с ним не прогадали

      1
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      Рейтинг: +14

      OlegSHW 1 июня 2017, 18:25

      За баблом приехал и всё. Как и все иносранцы.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo > OlegSHW 1 июня 2017, 19:07

      Нам тренера который работает за идею не нужно, у него будет низкий профессиональный уровень

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 1 июня 2017, 18:22

      А куда старого лиса дели?Вернётся в Румынию?

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