Манчини: «Очень рад, что «Зенит» выбрал именно меня»

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от своего назначения на данный пост.

Отметим, что контракт итальянского специалиста с петербургским клубом рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон.

«Я очень рад, что «Зенит» выбрал именно меня. До скорой встречи! «Зенит» – чемпион!» – написал Манчини на своей странице в твиттере.

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