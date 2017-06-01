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    «Ювентус» продал права на название домашнего стадиона компании Allianz

    Туринский «Ювентус» продал права на название домашнего стадиона страховой компании Allianz. Как сообщает официальный сайт итальянской команды, контракт между сторонами рассчитан на семь лет.

    Теперь арена будет называться Allianz Stadim. Отметим, что страховая компания также владеет правами на название стадиона «Баварии» и других спортивных объектов.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    01.06.2017 17:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 1 июня 2017, 19:55

      Ну вот и отлично. Название стадиона продали на 7 лет, теперь летом стоит ждать один-два ну очень громких трансфера, в финансовый фейр-плей вписываемся. Хотелось бы видеть в команде Доннаруму.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Juve1897 2 июня 2017, 10:40

      Альянс)))) Новые Браззерс нас ждут)

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 18:28

      Деньги не пахнут . А через 7 лет будет другое название .

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 1 июня 2017, 18:13

      Назвали бы Буффон Альянс. И так понятно что стадион

      2
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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 1 июня 2017, 17:47

      Почти в каждой стране стадион Allianz есть.

      1
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      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 1 июня 2017, 17:42

      Через семь лет контракт закончится и наконец-то назовут Буффонище Стадиум

      4
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      Рейтинг: +64

      Freaky 1 июня 2017, 17:34

      Тьфу (

      0
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