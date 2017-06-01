«Ювентус» продал права на название домашнего стадиона компании Allianz

Ну вот и отлично. Название стадиона продали на 7 лет, теперь летом стоит ждать один-два ну очень громких трансфера, в финансовый фейр-плей вписываемся. Хотелось бы видеть в команде Доннаруму.
Туринский «Ювентус» продал права на название домашнего стадиона страховой компании Allianz. Как сообщает официальный сайт итальянской команды, контракт между сторонами рассчитан на семь лет.
Теперь арена будет называться Allianz Stadim. Отметим, что страховая компания также владеет правами на название стадиона «Баварии» и других спортивных объектов.