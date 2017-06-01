«Ювентус» продал права на название домашнего стадиона компании Allianz

Туринский «Ювентус» продал права на название домашнего стадиона страховой компании Allianz. Как сообщает официальный сайт итальянской команды, контракт между сторонами рассчитан на семь лет.

Теперь арена будет называться Allianz Stadim. Отметим, что страховая компания также владеет правами на название стадиона «Баварии» и других спортивных объектов.