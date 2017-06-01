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    Варан: «Реал» должен быть един в финале Лиги чемпионов»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан уверен, что в предстоящем финале Лиги чемпионов с «Ювентусом» будет доминировать атакующий футбол.

    «Я думаю, что финал Лиги чемпионов выигрывают головой и сердцем. В этой встрече футболисты не будут жалеть своих сил. Уверен, что матч получится интенсивным с первых же минут. И вне зависимости от того, будет ли создано много голевых моментов. Каждый момент такой игры имеет решающее значение, и мы должны выйти на поле полностью сконцентрированными.

    У нас есть вера в победу, учитывая класс игроков. Но мы должны быть едины на поле. Атакующие и оборонительные действия всей командой имеют наиважнейшее значение в подобных матчах», – сказал Варан.

    Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» состоится 3 июня в Кардиффе.

    Источник: Marca

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    01.06.2017 10:51
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