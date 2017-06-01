Варан: «Реал» должен быть един в финале Лиги чемпионов»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан уверен, что в предстоящем финале Лиги чемпионов с «Ювентусом» будет доминировать атакующий футбол.

«Я думаю, что финал Лиги чемпионов выигрывают головой и сердцем. В этой встрече футболисты не будут жалеть своих сил. Уверен, что матч получится интенсивным с первых же минут. И вне зависимости от того, будет ли создано много голевых моментов. Каждый момент такой игры имеет решающее значение, и мы должны выйти на поле полностью сконцентрированными.

У нас есть вера в победу, учитывая класс игроков. Но мы должны быть едины на поле. Атакующие и оборонительные действия всей командой имеют наиважнейшее значение в подобных матчах», – сказал Варан.

Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» состоится 3 июня в Кардиффе.