Источник: зарплата Венгера после подписания нового контракта выросла до 8 миллионов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер продлил контракт с лондонским клубом на два года. По информации источника, годовой оклад французского специалиста вырос до 8 миллионов фунтов стерлингов, в то время как по старому соглашению составлял 7,5 миллионов.

Напомним, Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. По итогам нынешнего сезона лондонский клуб занял в турнирной таблице АПЛ пятое место и впервые за 20 лет не попал в Лигу чемпионов.