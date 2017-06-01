Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: зарплата Венгера после подписания нового контракта выросла до 8 миллионов

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер продлил контракт с лондонским клубом на два года. По информации источника, годовой оклад французского специалиста вырос до 8 миллионов фунтов стерлингов, в то время как по старому соглашению составлял 7,5 миллионов.

    Напомним, Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. По итогам нынешнего сезона лондонский клуб занял в турнирной таблице АПЛ пятое место и впервые за 20 лет не попал в Лигу чемпионов.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2017 00:33
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 1 июня 2017, 09:00

      То что остался я рад, но зарплату зачем поднимать?как будто он уходить собирался..можно было наоборот на пол ляма срезать..все таки результаты не впечатляющие..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 1 июня 2017, 08:27

      Не попал в ЛЧ а зарплату подняли! Так он теперь в следующем сезоне не будет попадать в ЛЧ смысл??? зарплату опять подымут!))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 1 июня 2017, 06:27

      Завистники пусть заткнутся.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11