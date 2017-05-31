Лунев: «Было стыдно после перехода в «Зенит»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев признался, что ему тяжело дался период адаптации после перехода из «Уфы». Он не скрывает, что уровень подготовки в этих клубах совершенно разный.

«Самым сложным в «Зените» стали первые занятия с тренером вратарей. Я-то ехал с мыслями, что у меня все четко, а в действительности два месяца чувствовал себя клоуном, сбежавшим из цирка. Реально стыдно было: ни мяч поймать не мог, ни чего-то другого сделать. Слезы на глаза наворачивались: «Ну как так?!»

Все упражнения выполнялись намного быстрее, чем в «Уфе». За полтора года в «Уфе» я привык к одной методике, а тут пришлось перестраиваться. Смотришь на других – у Лодыги, Бабуры и Кержа все четко, и только мне одному говорили: «Circus, zero, Ufa». Сейчас уже все нормально – втянулся, освоился», – признался Лунев.

В прошедшем сезоне 25-летний голкипер провел в составе «Зенита» в Премьер-лиге 10 матчей, в которых пропустил пять голов.