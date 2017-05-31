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Лунев: «Было стыдно после перехода в «Зенит»

31 мая 2017, 08:54
13

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев признался, что ему тяжело дался период адаптации после перехода из «Уфы». Он не скрывает, что уровень подготовки в этих клубах совершенно разный.

«Самым сложным в «Зените» стали первые занятия с тренером вратарей. Я-то ехал с мыслями, что у меня все четко, а в действительности два месяца чувствовал себя клоуном, сбежавшим из цирка. Реально стыдно было: ни мяч поймать не мог, ни чего-то другого сделать. Слезы на глаза наворачивались: «Ну как так?!»

Все упражнения выполнялись намного быстрее, чем в «Уфе». За полтора года в «Уфе» я привык к одной методике, а тут пришлось перестраиваться. Смотришь на других – у Лодыги, Бабуры и Кержа все четко, и только мне одному говорили: «Circus, zero, Ufa». Сейчас уже все нормально – втянулся, освоился», – признался Лунев.

В прошедшем сезоне 25-летний голкипер провел в составе «Зенита» в Премьер-лиге 10 матчей, в которых пропустил пять голов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Лунев Андрей
Комментарии (13)
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indie_jesus
1496210964
Трудно в учении, легко в бою!
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ufos73
1496213191
Ща переучат до высот Лодыркина ))))
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n1hat
1496213457
Цирк это то, что показывал Лодыгин ) жаль, что такой вратарь как Лунев оказался в Питере)
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adekvat
1496215133
Клоуны это лодыгин и тот кто его купил.
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Зэб
1496215512
Все будет у тебя хорошо.Ты в своем клубе.Удачи .
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isa361
1496216394
Хороший вратарь.
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Йогурт Мэн
1496219261
Лунёву так держать, удачи и дальнейшего развития а Бомбардиру пора научиться подбирать заголовки для статей.
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Дядя Серёжа
1496220858
Давай, застолби за собой штрафную на сезон.
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bset
1496221287
Возможно, если бы не наезжали так на него, до основы бы не дотянул. Приехал бы, все нормально, и на скамейку. А тут доказать всем надо, что ты не просто так сюда попал.
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Adekvatt
1496227094
Уфа уже много кого лишилась, и при этом заняли достойное место в чемпе, отрадно.
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