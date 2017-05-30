Роналду: «Есть чувство, что «Реал» победит в финале Лиги чемпионов»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду уверен, что мадридский клуб одержит победу в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«В день финала будет много нервов, поэтому я предпочитаю о нем не думать. Слишком много спокойствия – нехорошо, но мы должны показать характер и доказать, кто является лучшим клубом.

«Ювентус» – отличная команда, но мы не хуже. У меня есть ощущение, что мы проведем большую игру и победим», – сказал Роналду.

Напомним, матч «Реал» – «Ювентус» пройдет 3 июня в Кардиффе и начнется в 21:45 по московскому времени.