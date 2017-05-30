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  • Роналду: «Есть чувство, что «Реал» победит в финале Лиги чемпионов»

Роналду: «Есть чувство, что «Реал» победит в финале Лиги чемпионов»

30 мая 2017, 20:48
22

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду уверен, что мадридский клуб одержит победу в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«В день финала будет много нервов, поэтому я предпочитаю о нем не думать. Слишком много спокойствия – нехорошо, но мы должны показать характер и доказать, кто является лучшим клубом.

«Ювентус» – отличная команда, но мы не хуже. У меня есть ощущение, что мы проведем большую игру и победим», – сказал Роналду.

Напомним, матч «Реал» – «Ювентус» пройдет 3 июня в Кардиффе и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Реал Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (22)
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Nevsky_RU
1496168747
Есть чувство что Ювентус нагнёт Реал и трахнет этого гомика. Чёто такой мерзкий он ппц))) Но как игрок конечно хорош
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mutabor0992
1496170130
Очком чует...
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Luis Figo
1496170664
почему та Месси чувствует что Буффон выиграет и заберет ЗМ себе, так как он вполне заслужил его!
Ответить
МАКАРШВЕД
1496170767
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон уверен, что Итальянский клуб одержит победу в финале Лиги чемпионов против «Реала». Нападающий «Реала» Криштиану Роналду уверен, что мадридский клуб одержит победу в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса». Писать и мечтать может каждый, 3 июня посмотрим кто сильней!! Удачи всем болельщикам «Ювентуса» и «Реала» !!!!!
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Baich
1496171092
3 июня все покажет!
Ответить
александр 59
1496171276
Кого то обманут предчувствия
Ответить
NEMETSRUS
1496173073
Удачи Реалу, и Роналду в том числе они заслужили
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Roman Armeec
1496176910
Нострадамус чтоли? Ювентус им задницу то нерет..
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Wagarti
1496186026
Wagarti: "Есть чувство, что Ювентус победит в финале лиги чемпионов."
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Дядя Серёжа
1496205895
Говорят ты очень чувствительный.
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