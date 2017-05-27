Депутат предложил ввести квоту на «коренных петербуржцев» в «Зените»

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил обращение председателю совета директора «Зенита» Александру Дюкову, в котором предложил ввести квоту на «коренных петербуржцев» в клубе.

Согласно инициативе Цивилева, в команде должны выступать как минимум семь человек, родившихся в Санкт-Петербурге.

«Болельщики очень расстроены тем, что в последнее время в команде нашего города преобладают иногородние и иностранные игроки, которые не являлись выпускниками футбольных школ Петербурга. В результате мы можем потерять новых Кержаковых, Аршавиных, Быстровых и Малафеевых. Такая тенденция неизбежно приведет к потере традиций Ленинградской футбольной школы», — приводит слова Цивилева Regnum.