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Депутат предложил ввести квоту на «коренных петербуржцев» в «Зените»

27 мая 2017, 01:19
28

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил обращение председателю совета директора «Зенита» Александру Дюкову, в котором предложил ввести квоту на «коренных петербуржцев» в клубе.

Согласно инициативе Цивилева, в команде должны выступать как минимум семь человек, родившихся в Санкт-Петербурге.

«Болельщики очень расстроены тем, что в последнее время в команде нашего города преобладают иногородние и иностранные игроки, которые не являлись выпускниками футбольных школ Петербурга. В результате мы можем потерять новых Кержаковых, Аршавиных, Быстровых и Малафеевых. Такая тенденция неизбежно приведет к потере традиций Ленинградской футбольной школы», — приводит слова Цивилева Regnum.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (28)
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rammax fcsm
1495837580
сколько же ИДИОТОВ во власти......
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Аид666
1495853549
ой бред... как вы уже достали с ряженым патриотизмом и импортозамещением никчемным... искусственно выживают качественные вещи, чтоб свое говно в тридорога продавать...
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Hala Madrid
1495854510
Лучше бы реальные проблемы решали, чем бряцали квасным патриотизмом
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Bivaliy67
1495856124
Для того, чтобы появились новые идейные футболисты, для начала, зарплаты нужно сократить и воспитывать их не как будущих (возможных) миллионеров, а спортсменов играющих, и отдающих все свои силы и талант за свой родной город, область.., Родину в конце концов! Но это уже утопия... Времена другие.
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dok66
1495862564
Депутаты - известные пиарщики и популисты . Или раз Фурсенко пришел , значит можно начинать ... ! В этом разе Зениту спонсор ГАЗ не нужен , вполне хватит бюджета области . Вторая Томь обеспечена !
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VeniaminS
1495866069
Дурдом!!!
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Garrincha58
1495866951
надо возвращать своих обратно Денисова Аршавина и молодежь которая по арендам мытарится
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hmelarj
1495868485
наивно но от души. я всю жизнь болею за зенит,понимаю реалии современного футбола и т.д. но меня просто бесит что в основе нет ни одного своего.я сейчас за м.ю. переживаю сильнее чем за зенит - игры сырая но парни бьются а наши отбывают номер за исключением 2-3 игроков(((
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vla4839
1495872022
Выскажу, может быть , не всем приемлемую мысль: питерские игроки в команде должны быть обязательно /минимум 3 чел./,они должны быть борцами за честь команды и города,остальные поровну: иногородние и легионеры высокого класса.В противном случае в Питере на "Зенит" будет ходить всё меньше народу.Последние сезоны это подтверждают.Не уменьшается только число "организованных"фанатов.Кто-бы что не говорил,но в Питере народ с присущим ему патриотизмом и от этого никуда не уйти /пока!?/.Может быть надо иметь ещё другую команду. Одна из них будет "для души"за которую будет болеть определённая часть населения,а другая-профессиональная-для достижения мировых результатов,но не за государственные средства.
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Дядя Серёжа
1495941166
Кого мы в депутаты выбираем? Это же дебил. И легионеров запретить. А татары пусть играют чемпионат с башкирами. Чемпионат Сибири и Дальнего Востока, Москвы, отдельно Московской области. И конечно чемпионат Ленинграда на двух больших стадионах.
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