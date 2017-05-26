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  • Роналду – самый высокооплачиваемый футболист мира четвертый год подряд

Роналду – самый высокооплачиваемый футболист мира четвертый год подряд

26 мая 2017, 22:22
12

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии журнала Forbes.

Доход 32-летнего португальца составляет 93 миллиона долларов, 58 из которых приходятся на зарплату и бонусы в мадридском клубе. Отметим, что форвард возглавляет список самых высокооплачиваемых футболистов четвертый год подряд.

На втором месте расположился нападающий «Барселоны» Лионель Месси, чей суммарный доход составляет 80 миллионов долларов. На третьем месте расположился одноклубник аргентинца Неймар – 37 миллионов.

В пятерку лучших также попали Гарет Бэйл (34 миллиона) и Златан Ибрагимович (32 миллиона).

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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mihail200606
1495827787
интересно, получит срок самый высокоплачиваемый футболист или нет?.. камеру оборудует себе гламурную, в петушином стиле...
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Psih86
1495829875
Ну дырявый,ну даёт....наверное всем дает,раз столько получает,не за х.. собачий!!!
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nelez
1495830610
Заслуживает
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petr69
1495831169
Он дает Реалу больше чем получает. Так что все нормально, справедливо
Ответить
ArReal
1495833580
а Лавесси?
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serglider
1495841635
Смешно... У него зарплата больше, чем бюджет какого-нибудь провинциального российского города-миллионника))) То есть он мог один финансировать содержание муниципальных объектов плюс зарплаты врачей, учителей, полиции, администрации целого города с миллионным населением в России)))
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SmilingDevil
1495854887
раз бабки такие получают, лучше бы школы строили, а не музеи
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ItalianFootball
1495868554
Бейл на треть тех денег должен доктора Хауса нанять, иначе может гражданство одной из клиник получить.
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Болельщик Реал Мадрида
1495873346
Я не думаю,что Реал Мадрид, "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и другие клубы платя, такие деньги своим лидерам, не имеют прибыли. Игроки типа Месси, Роналду, Бейла и Неймара, только своим присутствием в клуба и игрой, приносят в три и четыре раза больше своим клубам. В отличии от России, где платят немыслимые деньги Кокорину, Мамаеву и прочей погани, там менеджеры и маркетологи, умеют получать доход на продаже своих "продуктов".
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