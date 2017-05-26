Роналду – самый высокооплачиваемый футболист мира четвертый год подряд

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии журнала Forbes.

Доход 32-летнего португальца составляет 93 миллиона долларов, 58 из которых приходятся на зарплату и бонусы в мадридском клубе. Отметим, что форвард возглавляет список самых высокооплачиваемых футболистов четвертый год подряд.

На втором месте расположился нападающий «Барселоны» Лионель Месси, чей суммарный доход составляет 80 миллионов долларов. На третьем месте расположился одноклубник аргентинца Неймар – 37 миллионов.

В пятерку лучших также попали Гарет Бэйл (34 миллиона) и Златан Ибрагимович (32 миллиона).