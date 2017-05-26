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    Источник: Грасия согласился покинуть «Рубин», контракт со специалистом расторгнут не будет

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия покинет занимаемую должность. По информации источника, казанский клуб не будет расторгать контракт с испанским специалистом, поэтому сможет выплатить компенсацию не целиком, а по частям в течение определенного срока.

    Ранее сообщалось, что команду возглавит Курбан Бердыев, который тренировал казанцев с 2001 по 2013 год.

    По итогам нынешнего сезона «Рубин» занял в турнирной таблице чемпионата России девятое место.

    Источник: Life

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    26.05.2017 00:14
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 26 мая 2017, 09:32

      Нехило бабла отмыли казанские чинуши. Еще три года им будет капать с 10 евролямов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 26 мая 2017, 09:27

      А может Рубин решил трансферные правила на тренеров распространить ! Захочет какой-нибудь ФК Грасию пригласить , а права то не него у Рубина .! Тогда Рубин и скажет : ну таки выкупайте трансфер ! Конечно из разряда фантастики , но чем черт не шутит !

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 26 мая 2017, 08:31

      Чукчи из "Рубина" обманули кондуктора - заплатили и не поехали. )))))

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Супермачо 26 мая 2017, 09:33

      Тут самое главное кому навар остался за оплаченный непроезд. Чукчам или Грасии?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 26 мая 2017, 08:16

      И все довольны,

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      Рейтинг: +160

      виктоша > Dgad 26 мая 2017, 19:00

      как обычно.

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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 26 мая 2017, 07:58

      Вот и ладненько.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 мая 2017, 07:14

      Бувдет бабло получать просто так?!....не плохо устроился...

      2
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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 26 мая 2017, 07:08

      Хорошо Грасия устроился на ближайшие три года.

      3
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 26 мая 2017, 06:47

      Опять чёрный кардинал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      ded-53 26 мая 2017, 06:09

      Бердыев, и только Бердыев!

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 26 мая 2017, 05:57

      Рубин вперед,Бикеич если придет,тогда будет толк

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