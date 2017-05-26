Источник: Грасия согласился покинуть «Рубин», контракт со специалистом расторгнут не будет

Нехило бабла отмыли казанские чинуши. Еще три года им будет капать с 10 евролямов.
Главный тренер «Рубина» Хави Грасия покинет занимаемую должность. По информации источника, казанский клуб не будет расторгать контракт с испанским специалистом, поэтому сможет выплатить компенсацию не целиком, а по частям в течение определенного срока.
Ранее сообщалось, что команду возглавит Курбан Бердыев, который тренировал казанцев с 2001 по 2013 год.
По итогам нынешнего сезона «Рубин» занял в турнирной таблице чемпионата России девятое место.