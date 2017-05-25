«Рома» презентовала домашнюю форму на следующий сезон

Сегодня «Рома» презентовала новый комплект домашней формы на следующий сезон. Производителем экипировки стала компания Nike.

Отметим, что форма выполнена в традиционных для римского клуба красно-желтых цветах.

На данный момент «Рома» занимает в турнирной таблице чемпионата Италии второе место, имея в активе 84 очка.