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    «Рома» презентовала домашнюю форму на следующий сезон

    Сегодня «Рома» презентовала новый комплект домашней формы на следующий сезон. Производителем экипировки стала компания Nike.

    Отметим, что форма выполнена в традиционных для римского клуба красно-желтых цветах.

    На данный момент «Рома» занимает в турнирной таблице чемпионата Италии второе место, имея в активе 84 очка.

    Источник: ФК «Рома»

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    25.05.2017 20:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 25 мая 2017, 21:43

      А что у римлян и в следующем сезоне не будет титульного спонсора???

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