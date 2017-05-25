«Рома» презентовала домашнюю форму на следующий сезон

А что у римлян и в следующем сезоне не будет титульного спонсора???
Сегодня «Рома» презентовала новый комплект домашней формы на следующий сезон. Производителем экипировки стала компания Nike.
Отметим, что форма выполнена в традиционных для римского клуба красно-желтых цветах.
На данный момент «Рома» занимает в турнирной таблице чемпионата Италии второе место, имея в активе 84 очка.
Ecco la nostra nuova divisa, che debutterà da #RomaGenoa...https://t.co/j9QtifKs3H#ASRoma pic.twitter.com/lUyRNUVnBB— AS Roma (@OfficialASRoma) 25 мая 2017 г.