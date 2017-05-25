Футболисты «МЮ» получат 38 миллионов за победу в Лиге Европы

За победу в финале Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» получат в общей сумме 38 миллионов фунтов стерлингов призовых.

За попадание в Лигу чемпионов все игроки, которые зарабатывают более 20 тысяч фунтов в неделю, получат 25-процентную прибавку к своей заработной плате. Еще один миллион фунтов футболисты получат в качестве призовых от Союза европейских футбольных ассоциаций.

Финальный матч Лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:2.