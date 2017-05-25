Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Футболисты «МЮ» получат 38 миллионов за победу в Лиге Европы

    За победу в финале Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» получат в общей сумме 38 миллионов фунтов стерлингов призовых.

    За попадание в Лигу чемпионов все игроки, которые зарабатывают более 20 тысяч фунтов в неделю, получат 25-процентную прибавку к своей заработной плате. Еще один миллион фунтов футболисты получат в качестве призовых от Союза европейских футбольных ассоциаций.

    Финальный матч Лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:2.

    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2017 11:32
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 мая 2017, 19:31

      Если проиграли от туда пешком по пе...дели бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 25 мая 2017, 13:07

      офигенно им)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 25 мая 2017, 12:44

      МЮ с победой! 38 млн. евро на земле не валяются, однако.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 мая 2017, 11:51

      Надеюсь Решфорд более 20к получает.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11