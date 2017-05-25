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    «Интер» представил новый комплект домашней формы

    Представлен новый домашний комплект формы «Интера», в котором команда будет выступать в следующем сезоне. В новом продукте предусмотрено смешение классического стиля, выполненного в черно-синих цветах, с новым. Полосы на футболке имеют разную ширину. Замысел дизайнеров заключается в том, чтобы такие полосы напоминали новую архитектуру Милана.

    Источник: ФК «Интер» Милан

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    25.05.2017 11:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich 25 мая 2017, 23:56

      Хорошая форма!Особенно змей хорошо получился)По крайней мере, в отличии от формы Милана и Ромы,видно изменение!Вообще прекрасно, когда у дизайнеров получается придумать что-то новенькое и сохранить традиционные цвета!

      0
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 25 мая 2017, 18:45

      Интересно, гетры будут жёлтые, как в этом сезоне, или нет.

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 25 мая 2017, 13:15

      штрихкод

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 25 мая 2017, 12:36

      неплохо

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 25 мая 2017, 12:33

      Толком ничего и не изменилось!)

      -1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > Pourport 25 мая 2017, 21:58

      И не изменится никогда, ведь что "Интер", что "Милан" - полосатые. Как ни крути дизайн, хоть горизонтально располагай, как "Барса" когда-то, а историю клуба не изменишь...

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 мая 2017, 11:53

      Змея ? ахааха) не ну перебор.

      -1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > AGE_13 26 мая 2017, 10:22

      Ты с чего взял, что я не знаю ? Я удивлен, что ее так выпячивают.

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