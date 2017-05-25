«Интер» представил новый комплект домашней формы

Представлен новый домашний комплект формы «Интера», в котором команда будет выступать в следующем сезоне. В новом продукте предусмотрено смешение классического стиля, выполненного в черно-синих цветах, с новым. Полосы на футболке имеют разную ширину. Замысел дизайнеров заключается в том, чтобы такие полосы напоминали новую архитектуру Милана.