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    Тренер «Тосно» Парфенов: «Существует устная договоренность, пока новое соглашение не подписано»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал подробности продления соглашения с командой. Текущий контракт специалиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

    «Существует устная договоренность, пока еще новое соглашение не подписано», — сказал 42-летний специалист.

    Напомним, под руководством Парфенова команда оформила выход в Премьер-лигу на следующий сезон. Клуб был основан в 2013 году. Экс-футболист «Спартака» принял команду в 2015 году.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.05.2017 22:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 25 мая 2017, 09:45

      Мозет эта команда кому и нузна, но мне от одного названия Тосно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 25 мая 2017, 08:51

      Радимова сошлют в Тошно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 25 мая 2017, 04:55

      В последний момент могут и заменить

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