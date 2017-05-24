Тренер «Тосно» Парфенов: «Существует устная договоренность, пока новое соглашение не подписано»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал подробности продления соглашения с командой. Текущий контракт специалиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Существует устная договоренность, пока еще новое соглашение не подписано», — сказал 42-летний специалист.

Напомним, под руководством Парфенова команда оформила выход в Премьер-лигу на следующий сезон. Клуб был основан в 2013 году. Экс-футболист «Спартака» принял команду в 2015 году.