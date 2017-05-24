«Анжи» хочет заполучить Нигматуллина

Ну кстати норм кипер для Тосно, странно что они его не продлили)) Думаю еще много непонятных моментов будет связано с этим клубом, там полно мути вокруг него всякой.
«Анжи» в летнее трансферное окно намерен приобрести голкипера «Тосно» Артура Нигматуллина.
Сообщается, что махачкалинский клуб готов сделать предложение 26-летнему россиянину в конце июня, когда истечет срок его контракта с «Тосно».
В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Нигматуллин провел 29 матчей, в которых пропустил 21 гол.