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    «Анжи» хочет заполучить Нигматуллина

    «Анжи» в летнее трансферное окно намерен приобрести голкипера «Тосно» Артура Нигматуллина.

    Сообщается, что махачкалинский клуб готов сделать предложение 26-летнему россиянину в конце июня, когда истечет срок его контракта с «Тосно».

    В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Нигматуллин провел 29 матчей, в которых пропустил 21 гол.

    Источник: Р-Спорт

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    24.05.2017 10:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 27 мая 2017, 15:21

      Ну кстати норм кипер для Тосно, странно что они его не продлили)) Думаю еще много непонятных моментов будет связано с этим клубом, там полно мути вокруг него всякой.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 15:41

      Чем он им понравился , не понятно . Или решили ослабить Тосно в борьбе за стыки ?

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 24 мая 2017, 13:19

      Крутить пластинки будет им на базе.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Rainbringer 24 мая 2017, 14:14

      Пластинки крутит Руслан Нигматуллин, а в Тосно играет Артур)))

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > serglider 24 мая 2017, 16:32

      Заголовок звучит "«Анжи» хочет заполучить Нигматуллина", отсюда и шутка.

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      Рейтинг: +886

      xColaz 24 мая 2017, 12:15

      Переродился что ли обратно?

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      Рейтинг: +57

      Даркуш05 > xColaz 25 мая 2017, 21:14

      Это как в PES, заново появился

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