«Анжи» хочет заполучить Нигматуллина

«Анжи» в летнее трансферное окно намерен приобрести голкипера «Тосно» Артура Нигматуллина.

Сообщается, что махачкалинский клуб готов сделать предложение 26-летнему россиянину в конце июня, когда истечет срок его контракта с «Тосно».

В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Нигматуллин провел 29 матчей, в которых пропустил 21 гол.