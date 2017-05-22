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    Шалимов останется на посту главного тренера «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сохранит свой пост. Сообщается, что 48-летний специалист продолжит тренировать команду в следующем сезоне.

    Напомним, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги «быки» заняли четвертое место в турнирной таблице и завоевали путевку в Лигу Европы.

    Контракт Шалимова с «Краснодаром» рассчитан на три года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2017 12:53
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 22 мая 2017, 19:47

      Команда "Краснодар" каждый сезон прогрессировала, играла в красивый футбол, подбиралась к лидерам отечественного футбола. Теперь же это будет непонятная субстанция с таким тренером. Как "Спартак" во время режиссера Якина.

      0
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 22 мая 2017, 19:13

      сейчас сказали, завтра передумают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2017, 18:15

      Может и выйдет у него что-нибудь, но я сомневаюсь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 18:12

      Официальное сообщение прошло . Очень жаль Краснодар .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 22 мая 2017, 18:05

      повезло, если бы не попали в еврокубки, полетел бы с команды веником

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 22 мая 2017, 15:33

      С учётом ВОПИЮЩЕГО судейского безобразия, которое творилось в этом сезоне, - Краснодар показал ОТЛИЧНЫЙ результат!
      Так что Игорь Шалимов ПОЛНОСТЬЮ заслужил и дальше работать в клубе Краснодар!
      Теперь надо проанализировать ошибки этого сезона, усилиться, часть игроков выставить на трансфер, провести успешный подготовительный период!
      Желаем Игорю Шалимову и команде Краснодар больших футбольных достижений.
      Отлично выступить в Лиге Европы!
      Очень хорошо, что Игорь Шалимов продолжит работать в Краснодаре.
      Есть ещё два года по контракту и надо их максимально использовать, чтобы были все основания подписать новый контракт в Краснодаром.
      Надо на НОВОМ красавце стадионе установить технику видео повторов, чтобы у скандальных судей ОТБИТЬ всякую охоту помогать Зениту и Спартаку воровать очки у Краснодара.
      Если объявить тендер и разработать недорогую технику видео повторов, то она будет стоить в разы МЕНЬШЕ!
      А то Мутко пугает всех большой стоимостью!
      Сразу видно, что Мутко выступает ПРОТИВ введения в нашем чемпионате видео повторов, в то время, как многие европейские чемпионаты с этого сезона будут его внедрять!
      Технику видео повторов надо СРОЧНО устанавливать и ВЫРЫВАТЬ с корнем КОРРУПЦИЮ судей и безобразие тех, кто платит судьям за нужный результат.
      Краснодар сможет защитить себя от СКАНДАЛЬНОГО судейства и судейской коррупции в нашем футболе и за счёт этого защитить себя от судейского ПРОИЗВОЛА Будогосского и карманых судей Федуна, чтобы не дать им УКРАСТЬ важные очки у Краснодара, в честной борьбе Краснодара за первое место!

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 мая 2017, 14:54

      Бля , а Я думал, что только Яяяяя не понял этого ЕБА , ой НЕПРАВИЛЬНОГО решения КРАСНОДАРА

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      Рейтинг: +503

      xapaycm 22 мая 2017, 14:37

      Не поддерживаю решения руководства, но результат есть результат.
      Хотя, попадание Краснодара в ЛЕ, скорее заслуга Рахимова и Бердыева, чем Шалимова :-))))))))

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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 мая 2017, 13:46

      Вот и Зря

      1
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 22 мая 2017, 13:41

      Ошибка Галицского

      2
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