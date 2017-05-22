Шалимов останется на посту главного тренера «Краснодара»

Команда "Краснодар" каждый сезон прогрессировала, играла в красивый футбол, подбиралась к лидерам отечественного футбола. Теперь же это будет непонятная субстанция с таким тренером. Как "Спартак" во время режиссера Якина.
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сохранит свой пост. Сообщается, что 48-летний специалист продолжит тренировать команду в следующем сезоне.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги «быки» заняли четвертое место в турнирной таблице и завоевали путевку в Лигу Европы.
Контракт Шалимова с «Краснодаром» рассчитан на три года.