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    Группа Black Eyed Peas выступит перед финалом Лиги чемпионов

    Группа Black Eyed Peas выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов.

    Напомним, что решающий матч самого престижного европейского турнира пройдет в этом году в Кардиффе 3 июня на стадионе «Национальный» с участием «Ювентуса» и «Реала».

    «Мы намерены поднять эмоции болельщикам на стадионе и всем, кто будет смотреть финал Лиги чемпионов. Мы сами футбольные болельщики, а потому прекрасно понимаем, насколько важна игра для людей, которые будут наблюдать ее на трибунах, у себя дома и с друзьями. Это выступление столь же дорого для нас самих. Мы рассчитываем на незабываемое шоу», — заявил will.i.am, член группы Black Eyed Peas.

    Источник: УЕФА

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    22.05.2017 12:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 24 мая 2017, 03:11

      Опа!Зачем баклажанов позвали???Что то перепутали это не баскетбол и не американский футбол...А с эмоциями и так все хорошо будет без гуталинов.

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      Рейтинг: +67

      persuha 22 мая 2017, 14:14

      Группа Black Eyed Peas выступит перед финалом Лиги чемпионов

      А победит все равно - ЮВЕНТУС !!!

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