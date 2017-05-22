Группа Black Eyed Peas выступит перед финалом Лиги чемпионов

Группа Black Eyed Peas выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов.

Напомним, что решающий матч самого престижного европейского турнира пройдет в этом году в Кардиффе 3 июня на стадионе «Национальный» с участием «Ювентуса» и «Реала».

«Мы намерены поднять эмоции болельщикам на стадионе и всем, кто будет смотреть финал Лиги чемпионов. Мы сами футбольные болельщики, а потому прекрасно понимаем, насколько важна игра для людей, которые будут наблюдать ее на трибунах, у себя дома и с друзьями. Это выступление столь же дорого для нас самих. Мы рассчитываем на незабываемое шоу», — заявил will.i.am, член группы Black Eyed Peas.