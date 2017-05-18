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    Газзаев: «В 2005 году у ЦСКА была команда мечты»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился воспоминаниями от победы в Кубке УЕФА.

    Напомним, что в финальном матче турнира, который проходил ровно 12 лет назад, армейцы выиграли у «Спортинга» со счетом 3:1.

    «Для всех поклонников отечественного футбола 18 мая – особенная дата. Ведь когда на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне был обыгран португальский «Спортинг», ЦСКА стал первым в истории российского футбола обладателем Кубка УЕФА.

    Каждый из нас хотел тогда сыграть «матч всей жизни»! Я никогда не видел такого единства и сплоченности вокруг одной цели. Думаю, что в конечном итоге именно настрой команды стал решающим фактором нашей победы.

    Это была, действительно, команда мечты! Игорь Акинфеев, братья Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Вагнер Лав, Юрий Жирков, Евгений Алдонин, Ивица Олич, Элвер Рахимич, ну и конечно, талантливейший Даниэль Карвальо... Каждый футболист того ЦСКА обладал огромным потенциалом. И каждый отдал на поле все, что мог. Без остатка. Они совершенно справедливо стали легендами российского футбола. Ведь до этого никто не мог даже представить, что такая победа в принципе возможна! Уверен, сегодняшней российской сборной было бы неплохо помнить, что главная цель для любого спортсмена – победа!

    Играешь ты в чемпионате России – так ставь цель победить! Попал в Лигу Европы – так стремись дойти до финала. И на ЧМ-2018 мы должны ставить перед собой самые амбициозные задачи и сделать все возможное для их достижения! Только так и не иначе становятся чемпионами!» – заявил Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2017 14:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 18 мая 2017, 20:24

      хорошо сказал, было б, конечно, так на самом деле, имеем то совершенно другое...

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 мая 2017, 19:04

      поздравляю всех поклонников цска и отечественного футбола с памятной датой триумфа на международной арене !

      3
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      Рейтинг: +190

      Konb48 18 мая 2017, 18:54

      Пожалуй, это и правда была лучшая версия ЦСКА в современном футболе. Не стоит и забывать, что Газзаев - единственный отечественный тренер, выигравший Лигу Европы! Спасибо за это ему!

      6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 18:01

      В самом деле в РФ тогда не было конкурента . И в Европе смогли громыхнуть . Сейчас такой команды в чемпионате нет . Но на зубах и настрое можно многое сделать . Ростов с их составом , МЮ боится . Мужики !

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 18 мая 2017, 17:42

      Спасибо Валерий Георгиевич за ту победу! я видел как это было! всё началось помоему с Нефтчи и выход в Лигу чемпионов, потом борьба за третью строчку в группе с ПСЖ и выход в Кубок УЕФА, а закончилось Лиссабоном! Но был ещё Зенит, который у Ренджерса в финале выйграл, вот только не помню был ли это кубок УЕФА или уже ЛЕ! Жаль что новое поколение футболистов не вырастили, чтобы поставить такие победы на поток! жаль что 10е годы для нас были провальными! но верим в лучше! я всегда поддерживаю наш футбол, вне зависимости от команды! но хоть в 20 годах сможем выправить положение!

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 18 мая 2017, 15:27

      А усы - не сбрил... некрасиво получилось. Слово надо держать!

      -3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 мая 2017, 14:53

      Правильно говорит Газзаев,это был триумф российского футбола,пусть будут еще такие победы,мы не хуже других,мы лучшие.............Дойдем до финала!!!!!!!!

      6
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > sssrspartak 18 мая 2017, 15:09

      Молодец,верно это,вперед в Еврокубках!!!!!!!!!1

      3
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