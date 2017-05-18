Газзаев: «В 2005 году у ЦСКА была команда мечты»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился воспоминаниями от победы в Кубке УЕФА.

Напомним, что в финальном матче турнира, который проходил ровно 12 лет назад, армейцы выиграли у «Спортинга» со счетом 3:1.

«Для всех поклонников отечественного футбола 18 мая – особенная дата. Ведь когда на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне был обыгран португальский «Спортинг», ЦСКА стал первым в истории российского футбола обладателем Кубка УЕФА.

Каждый из нас хотел тогда сыграть «матч всей жизни»! Я никогда не видел такого единства и сплоченности вокруг одной цели. Думаю, что в конечном итоге именно настрой команды стал решающим фактором нашей победы.

Это была, действительно, команда мечты! Игорь Акинфеев, братья Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Вагнер Лав, Юрий Жирков, Евгений Алдонин, Ивица Олич, Элвер Рахимич, ну и конечно, талантливейший Даниэль Карвальо... Каждый футболист того ЦСКА обладал огромным потенциалом. И каждый отдал на поле все, что мог. Без остатка. Они совершенно справедливо стали легендами российского футбола. Ведь до этого никто не мог даже представить, что такая победа в принципе возможна! Уверен, сегодняшней российской сборной было бы неплохо помнить, что главная цель для любого спортсмена – победа!

Играешь ты в чемпионате России – так ставь цель победить! Попал в Лигу Европы – так стремись дойти до финала. И на ЧМ-2018 мы должны ставить перед собой самые амбициозные задачи и сделать все возможное для их достижения! Только так и не иначе становятся чемпионами!» – заявил Газзаев.