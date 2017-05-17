Голы Пейчиновича и Фернандеша обеспечили «Локомотиву» победу над «Уралом»

Такими темпами Урал и на стыки нарвется . Опять провал в конце чемпионата ! .
«Локомотив» в матче 29-го тура на выезде обыграл «Урал» со счетом 2:1.
«Бомбардир» предлагает посмотреть голы, забитые на «СКБ-Банк Арене».
0:1 – Пейчинович, 33
@fclm_official #НашФутбол #РФПЛ. 29-й тур. #УралЛоко 0:1 33' Неманья Пейчинович pic.twitter.com/8SP6Nvp8uo— (@rfpl) 17 мая 2017 г.
0:2 – Фернандеш (с пенальти), 44
@fclm_official #НашФутбол #РФПЛ. 29-й тур. #УралЛоко 0:2 44' Мануэл Фернандеш (пенальти) pic.twitter.com/APnZQqj1U7— (@rfpl) 17 мая 2017 г.
1:2 – Кверквелия (в свои ворота), 78
@FCURAL #НашФутбол #РФПЛ. 29-й тур. #УралЛоко 1:2 78' Соломон Кверквелия (автогол) pic.twitter.com/qkOjBksCR8— (@rfpl) 17 мая 2017 г.