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    Голы Пейчиновича и Фернандеша обеспечили «Локомотиву» победу над «Уралом»

    «Локомотив» в матче 29-го тура на выезде обыграл «Урал» со счетом 2:1.

    «Бомбардир» предлагает посмотреть голы, забитые на «СКБ-Банк Арене».

    0:1 – Пейчинович, 33

    0:2 – Фернандеш (с пенальти), 44

    1:2 – Кверквелия (в свои ворота), 78

    Источник: РПЛ

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    17.05.2017 20:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 10:00

      Такими темпами Урал и на стыки нарвется . Опять провал в конце чемпионата ! .

      0
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      Рейтинг: +1318

      Казак88 17 мая 2017, 21:32

      Тем временем Фернандеш выходит на второе место по гол+пас. Лучшее, что есть у Локомотива.

      -1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 17 мая 2017, 20:41

      Шикарные повторы мля

      1
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