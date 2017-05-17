Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данни, Дзюба и Кокорин выйдут с первых минут в составе «Зенита» на матч с «Краснодаром»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара», в которых команды начнут матч 29-го тура РФПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин.

    «Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Маурисио, Каборе, Газинский, Клаэссон, Смолов, Мамаев.

    Напомним, матч пройдет сегодня на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2017 18:35
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +748

      Kokmarov 17 мая 2017, 19:34

      Ну не выпускайте, Дзюбу с Кокориным, дайте футбол посмотреть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 мая 2017, 19:33

      Лучше бы они вышли
      на следующей остановке..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 19:11

      Веселая будет игра ! Мамаев против Кокорина , а как же шампанское на посошок !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 мая 2017, 19:08

      кокорин??????? издеваетесь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 18:53

      Боевой состав у Зенита,лучшие из лучших,победы Зениту,тогда Ростов выйдет вперед!!!!!!!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11