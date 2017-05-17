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  • Данни, Дзюба и Кокорин выйдут с первых минут в составе «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Данни, Дзюба и Кокорин выйдут с первых минут в составе «Зенита» на матч с «Краснодаром»

17 мая 2017, 18:35
5

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара», в которых команды начнут матч 29-го тура РФПЛ.

«Зенит»: Лунев, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Маурисио, Каборе, Газинский, Клаэссон, Смолов, Мамаев.

Напомним, матч пройдет сегодня на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (5)
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Mahone
1495036401
Боевой состав у Зенита,лучшие из лучших,победы Зениту,тогда Ростов выйдет вперед!!!!!!!!!
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NEON-SM
1495037315
кокорин??????? издеваетесь
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dok66
1495037496
Веселая будет игра ! Мамаев против Кокорина , а как же шампанское на посошок !
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shinnik
1495038822
Лучше бы они вышли на следующей остановке..
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Kokmarov
1495038882
Ну не выпускайте, Дзюбу с Кокориным, дайте футбол посмотреть.
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