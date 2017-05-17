Федун хочет пригласить в «Спартак» итальянского помощника для Карреры

"У "СПАРТАКА" никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ" и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне!
Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
Всю работу в Спартаке сделали судьи.
Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!!
А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб!
Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!!
Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате.
Вот вам пример БЕЗОБРАЗНОЙ игры Спартака.
Спартаковские игроки устроили Каррере "ПРАЗДНИЧНУЮ" головомойку своей БЕЗОБРАЗНОЙ игрой с Ростовом и полным отсутствием командного духа - 22 апреля в 24 туре!
Как готовились, так и сыграли! ПРОСТО БЕЗОБРАЗНО!
Это полное бессилие Карреры и отсутствие командного духа!
Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
Поздравляем Ростов с УБЕДИТЕЛЬНОЙ победой!
Теперь вам понятно, как играет Спартак???
В этой игре арбитр встречи судил ЧЕСТНО и Спартак ПРОИГРАЛ, а когда судьи ПРЕДНАМЕРЕННО ошибаются в пользу Спартака, вот только тогда Спартак выигрывает!
Спартак выигрывает, только за счёт судейского произвола в пользу Спартака!
Эта игра показала с Ростовом, что Спартак, на судейских ошибках, НЕ ПО ПРАВУ занимает первое место в нашем чемпионате!
Спартак не может побеждать без судейского ПРОИЗВОЛА Егорова и других скандальных судей!
В этой игре даже видео повторов не потребовалось бы, если бы они уже сейчас были введены в нашем чемпионате.
Ростов показал класс и на мастерстве РАЗГРОМИЛ Спартак! Молодцы РОСТОВЧАНЕ!
Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей!
А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака!
"Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса.
Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
Вот реальное место "Спартака"!
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что рассчитывает пригласить в тренерский штаб Массимо Карреры итальянского специалиста. По мнению Федуна, это поможет московской команде в Лиге чемпионов.
«Считаю, что под Лигу чемпионов нужно улучшать не только состав команды, но и тренерский состав.
Если будет новый тренер – он будет итальянцем», – заявил Федун.