Федун хочет пригласить в «Спартак» итальянского помощника для Карреры

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что рассчитывает пригласить в тренерский штаб Массимо Карреры итальянского специалиста. По мнению Федуна, это поможет московской команде в Лиге чемпионов.

«Считаю, что под Лигу чемпионов нужно улучшать не только состав команды, но и тренерский состав.

Если будет новый тренер – он будет итальянцем», – заявил Федун.