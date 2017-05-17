Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Федун хочет пригласить в «Спартак» итальянского помощника для Карреры

    Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что рассчитывает пригласить в тренерский штаб Массимо Карреры итальянского специалиста. По мнению Федуна, это поможет московской команде в Лиге чемпионов.

    «Считаю, что под Лигу чемпионов нужно улучшать не только состав команды, но и тренерский состав.

    Если будет новый тренер – он будет итальянцем», – заявил Федун.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2017 15:06
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 17 мая 2017, 16:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "У "СПАРТАКА" никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ" и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне!
      Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
      Всю работу в Спартаке сделали судьи.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!!
      А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб!
      Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!!
      Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате.
      Вот вам пример БЕЗОБРАЗНОЙ игры Спартака.
      Спартаковские игроки устроили Каррере "ПРАЗДНИЧНУЮ" головомойку своей БЕЗОБРАЗНОЙ игрой с Ростовом и полным отсутствием командного духа - 22 апреля в 24 туре!
      Как готовились, так и сыграли! ПРОСТО БЕЗОБРАЗНО!
      Это полное бессилие Карреры и отсутствие командного духа!
      Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
      Поздравляем Ростов с УБЕДИТЕЛЬНОЙ победой!
      Теперь вам понятно, как играет Спартак???
      В этой игре арбитр встречи судил ЧЕСТНО и Спартак ПРОИГРАЛ, а когда судьи ПРЕДНАМЕРЕННО ошибаются в пользу Спартака, вот только тогда Спартак выигрывает!
      Спартак выигрывает, только за счёт судейского произвола в пользу Спартака!
      Эта игра показала с Ростовом, что Спартак, на судейских ошибках, НЕ ПО ПРАВУ занимает первое место в нашем чемпионате!
      Спартак не может побеждать без судейского ПРОИЗВОЛА Егорова и других скандальных судей!
      В этой игре даже видео повторов не потребовалось бы, если бы они уже сейчас были введены в нашем чемпионате.
      Ростов показал класс и на мастерстве РАЗГРОМИЛ Спартак! Молодцы РОСТОВЧАНЕ!
      Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей!
      А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака!
      "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса.
      Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
      Вот реальное место "Спартака"!
      На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Popularov 17 мая 2017, 16:52

      Как сказал бы В.Соловьев "Вы идиот" )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Popularov 17 мая 2017, 18:18

      Во тебя прёт!!! Долго терпел? )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 > Popularov 17 мая 2017, 18:47

      Уже не в первый раз этот товарищ такую херню несёт.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Popularov 17 мая 2017, 20:27

      Вся суть Питера в твоем комментарии: команда, которой даже судейство не помогло в этом сезоне, валит с больной головы на здоровую. Надеюсь, что не все у вас такие, а только ты и Луческу. А всем остальным болельщикам Зенита желаю перетерпеть всю эту херню и бороться, желательно, честно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > Popularov 18 мая 2017, 00:17

      да уж ,накрыло конкретно.что употребляем интересно,грибочки.травку,али что посурьезней?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +253

      Абырвалг. > Popularov 18 мая 2017, 08:22

      что жЫ,всё верно написано,помоему ничё не упустил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio 17 мая 2017, 15:44

      Конте будет хорошим помощником )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 мая 2017, 15:24

      Наверно, Спалетти вместо Каррера, а последнего в помощники?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +253

      Абырвалг. 17 мая 2017, 15:23

      Ани жы размножатца начнут.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11