«Эвертон» готов расстаться с Баркли за 50 миллионов

«Эвертон» готов продать полузащитника Росса Баркли в летнее трансферное окно. Утверждается, что руководство мерсисайдского клуба намерено отпустить 23-летнего англичанина в другую команду в том случае, если за него будет предложено 50 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Баркли забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 34 матчах.