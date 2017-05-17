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    «Эвертон» готов расстаться с Баркли за 50 миллионов

    «Эвертон» готов продать полузащитника Росса Баркли в летнее трансферное окно. Утверждается, что руководство мерсисайдского клуба намерено отпустить 23-летнего англичанина в другую команду в том случае, если за него будет предложено 50 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Баркли забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 34 матчах.

    Источник: Daily Mail

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    17.05.2017 13:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5849

      AtticusFinch 17 мая 2017, 15:08

      Зачем МЮ к Погба и Хамесу Родригесу, ещё и Баркли??? не многова-то свободных художников?

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      Рейтинг: +475

      sandutzu 17 мая 2017, 14:23

      а мне интересно кому он нужен за 50 мил?
      сезон он провел не очень, остается год по контракту...

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