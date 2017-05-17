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Бубнов: «Не исключаю, что «Рубин» отберет очки у ЦСКА»

17 мая 2017, 06:38
12

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов не исключил, что ЦСКА потеряет очки в матче с «Рубином» в 29-м туре РФПЛ. Армейцы ведут борьбу с «Зенитом» за второе итоговое место.

«ЦСКА нельзя терять очки, а «Рубин» в матче с одним из лидеров сезона постарается хотя бы напоследок порадовать отчаявшихся болельщиков. Армейцы по всем параметрам превосходят соперника, но у того хватит стимулов, чтобы как минимум навязать гостям бой. Не исключаю, что и отобрать очки», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч «Рубин» – ЦСКА пройдет 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Бубнов Александр
Комментарии (12)
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Obi Wan
1494993421
Спартак и так чемпион, а этот всё никак не успокоится.
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rubinovyi2
1494994252
Не знаю,что должно случиться,что-бы Рубин отобрал очки у ЦСКА.
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biber.ru
1494994532
не каркай, бубинозина
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ded-53
1494995544
ЦСКА не потеряет очки, Рубин никакой
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ALEX ML
1495005328
Опять бредит в маразме
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dok66
1495006703
Да Буба видимо заказ от буков получил , Чтобы хоть кто-нибудь поставил на Рубин .
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kara-mba
1495006759
Свежо придание, но вериться с трудом!!!
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Mahone
1495014166
Думаю ЦСКА победит легко,Рубин не тот,удачи армейцам,в Лигу Чемпионов!!!!!!!!!
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1bear
1495014681
...верю в Рубин...
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Dobroe Teplo za CSKA
1495047476
Бубнов - биомусор, вот и все.
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