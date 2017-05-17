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    Бубнов: «Не исключаю, что «Рубин» отберет очки у ЦСКА»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов не исключил, что ЦСКА потеряет очки в матче с «Рубином» в 29-м туре РФПЛ. Армейцы ведут борьбу с «Зенитом» за второе итоговое место.

    «ЦСКА нельзя терять очки, а «Рубин» в матче с одним из лидеров сезона постарается хотя бы напоследок порадовать отчаявшихся болельщиков. Армейцы по всем параметрам превосходят соперника, но у того хватит стимулов, чтобы как минимум навязать гостям бой. Не исключаю, что и отобрать очки», — приводит слова Бубнова Sportbox.

    Матч «Рубин» – ЦСКА пройдет 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.05.2017 06:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 17 мая 2017, 21:57

      Бубнов - биомусор, вот и все.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 17 мая 2017, 12:51

      ...верю в Рубин...

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 12:42

      Думаю ЦСКА победит легко,Рубин не тот,удачи армейцам,в Лигу Чемпионов!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 17 мая 2017, 10:39

      Свежо придание, но вериться с трудом!!!

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 10:38

      Да Буба видимо заказ от буков получил , Чтобы хоть кто-нибудь поставил на Рубин .

      1
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 17 мая 2017, 10:15

      Опять бредит в маразме

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 мая 2017, 08:44

      Бубен любит гладить против шерсти, ему нужно картавый язык отрезать.

      0
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      Рейтинг: +198

      ded-53 17 мая 2017, 07:32

      ЦСКА не потеряет очки, Рубин никакой

      3
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      Рейтинг: +124

      biber ru 17 мая 2017, 07:15

      не каркай, бубинозина

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 мая 2017, 07:10

      Не знаю,что должно случиться,что-бы Рубин отобрал очки у ЦСКА.

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