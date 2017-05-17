Бубнов: «Не исключаю, что «Рубин» отберет очки у ЦСКА»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов не исключил, что ЦСКА потеряет очки в матче с «Рубином» в 29-м туре РФПЛ. Армейцы ведут борьбу с «Зенитом» за второе итоговое место.

«ЦСКА нельзя терять очки, а «Рубин» в матче с одним из лидеров сезона постарается хотя бы напоследок порадовать отчаявшихся болельщиков. Армейцы по всем параметрам превосходят соперника, но у того хватит стимулов, чтобы как минимум навязать гостям бой. Не исключаю, что и отобрать очки», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч «Рубин» – ЦСКА пройдет 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.