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    Де Брюйне побил рекорд по голевым передачам в сезоне АПЛ

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сделал голевую передачу в матче 34-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (3:1). Эта передача стала для бельгийца 16-й в текущем сезоне.

    Таким образом, футболист побил рекорд Давида Силвы по количеству голевых пасов в чемпионате Англии. Отметим, на счету испанца в сезоне 2011/12 15 ассистов.

    «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

    Источник: Skysports

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    17.05.2017 00:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 16:33

      А пускай Бомардир даст статистику по ассистам в АПЛ . ТОгда и будет ясно , есть рекорд . или нет !

      0
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 17 мая 2017, 07:38

      Как я понимаю это для игроков Сити рекорд. Ведь дядя Анри в свое время делал и по более. Да и пучеглазый тоже

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 17 мая 2017, 01:09

      КДБ довольно успешно реализовывает свой потенциал!как его могли упустить Челси)

      0
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