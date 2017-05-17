Де Брюйне побил рекорд по голевым передачам в сезоне АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сделал голевую передачу в матче 34-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (3:1). Эта передача стала для бельгийца 16-й в текущем сезоне.

Таким образом, футболист побил рекорд Давида Силвы по количеству голевых пасов в чемпионате Англии. Отметим, на счету испанца в сезоне 2011/12 15 ассистов.

«Манчестер Сити» располагается на третьей строчке в турнирной таблице.