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    На матче между «Рубином» и ЦСКА ожидается аншлаг

    Пресс-служба «Рубина» опубликовала сообщение, согласно которому все билеты на предстоящую встречу 29-го тура чемпионата России против ЦСКА проданы. Напомним, встреча состоится 17 мая на стадионе «Казань-Арена».

    Отмечается, что любители футбола, получившие паспорт болельщика, имеют право бесплатно попасть на стадион, предъявив документ.

    «Казань-Арена» вмещает 45 тысяч зрителей. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Рубин»

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    16.05.2017 22:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +387

      petlyra 17 мая 2017, 08:14

      Что это напоследок казанцы решили все сходить на футбол? У букмекеров ставки высокие?

      0
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      Рейтинг: 0

      cky3k 17 мая 2017, 01:03

      Рубину нужно побеждать!!!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > cky3k 17 мая 2017, 09:25

      Зачем?

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 16 мая 2017, 23:27

      Ну-ну , а кто мол не успел зарегится ,то пардоньте. Я только сегодня узнал ,что надо было регистрироваться и получить паспорт болельщика ,а регистрация уже закончилась. Билет до Казани куплен ,отель забронирован,что делать ХЗ!

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      Рейтинг: +8837

      GoLenaStop > shurik45 17 мая 2017, 00:33

      На сайт болельщиков зайти надо и подтвердиться. Такое у меня тоже было. Не поздно!

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > GoLenaStop 17 мая 2017, 07:12

      Куда подтвердиться?Сообщается ,что все билеты реализованы.

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