На матче между «Рубином» и ЦСКА ожидается аншлаг

Пресс-служба «Рубина» опубликовала сообщение, согласно которому все билеты на предстоящую встречу 29-го тура чемпионата России против ЦСКА проданы. Напомним, встреча состоится 17 мая на стадионе «Казань-Арена».

Отмечается, что любители футбола, получившие паспорт болельщика, имеют право бесплатно попасть на стадион, предъявив документ.

«Казань-Арена» вмещает 45 тысяч зрителей. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.