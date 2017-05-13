Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дубль Дзюбы и гол Гарсии принесли «Зениту» три очка в матче в Самаре

    Сегодня в поединке 28-го тура РФПЛ «Зенит» добыл гостевую победу над «Крыльями Советов». Представляем вашему вниманию все голы этой встречи.

    0:1 – Дзюба, 1

    0:2 – Дзюба, 8

    0:3 – Гарсия, 35

    1:3 – Иванович, 55

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2017 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 18:17

      Тем интереснее концовка!!!!!!!!! Борьба за 2 место в Лиге Чемпионов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 мая 2017, 18:09

      че за срань, а не видео? проще тогда словами описывать, чем силуэты эти смотреть... че за такая новая фишка бомбардира - видео качества 90х выкладывать?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11