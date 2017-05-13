Дубль Дзюбы и гол Гарсии принесли «Зениту» три очка в матче в Самаре

Сегодня в поединке 28-го тура РФПЛ «Зенит» добыл гостевую победу над «Крыльями Советов». Представляем вашему вниманию все голы этой встречи.

0:1 – Дзюба, 1

0:2 – Дзюба, 8

0:3 – Гарсия, 35

1:3 – Иванович, 55