Дубль Дзюбы и гол Гарсии принесли «Зениту» три очка в матче в Самаре

Тем интереснее концовка!!!!!!!!! Борьба за 2 место в Лиге Чемпионов
Сегодня в поединке 28-го тура РФПЛ «Зенит» добыл гостевую победу над «Крыльями Советов». Представляем вашему вниманию все голы этой встречи.
0:1 – Дзюба, 1
ГЛ! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #КрыльяЗенит 0:1 1' Артeм Дзюба pic.twitter.com/FQqy4Tqz4L— РФПЛ (@rfpl) 13 мая 2017 г.
0:2 – Дзюба, 8
ГЛ! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #КрыльяЗенит 0:2 8' Артeм Дзюба (дубль) pic.twitter.com/xOyH2x7awv— РФПЛ (@rfpl) 13 мая 2017 г.
0:3 – Гарсия, 35
ГЛ! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #КрыльяЗенит 0:3 35' Хави Гарсия @javigarcia06 pic.twitter.com/HDaoMNFzpn— РФПЛ (@rfpl) 13 мая 2017 г.
1:3 – Иванович, 55
ГЛ! @fckssamara#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #КрыльяЗенит 1:3 55' Бранислав Иванович (Автогол) pic.twitter.com/I01SMGoEQI— РФПЛ (@rfpl) 13 мая 2017 г.