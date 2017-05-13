Молло и Цаллагов выйдут с первых минут в матче «Крылья Советов» – «Зенит»

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Зенита», в которых команды начнут матч 28-го тура РФПЛ.

«Крылья Советов»: Лория, Зотов, Ятченко, Божин, Бато, Зинков, Ткачев, Мияилович, Бруно, Корниленко, Паскуато.

Запасные: Конюхов, Шильников, Башкиров, Надсон, Чочиев, Садик, Глеб, Цвейба, Зуев, Кудряшов, Родич.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Цаллагов, Жулиано, Данни, Молло, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Рудаков, Анюков, Новосельцев, Маурисио, Кокорин, Кержаков, Нету, Юсупов, Мак, Эрнани, Джорджевич.

Напомним, матч пройдет сегодня на стадионе «Металлург». Начало – в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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