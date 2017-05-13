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    Арапов сыграет в воротах «Урала» против «Краснодара», Павлюченко в запасе

    Стали известны составы на матч 28-шл тура российской Премьер-лиги, в котором в Екатеринбурге «Урал» примет «Краснодар». Стоит отметить, что в составе «Урала» место в воротах займет Дмитрий Арапов, не появлявшийся на поле с 12-го тура, когда его команда проиграла со счетом 1:4.

    «Урал»: Арапов, Данцев, Блажиц, Табидзе, Павленко, Димитров, Манучарян, Емельянов, Кулаков, Бикфалви, Ильин.

    Запасные: Заболотный, Тимофеев, Меркулов, Динга, Фидлер, Ломакин, Новиков, Глушков, Павлюченко, Ставпец, Лунгу.

    «Краснодар»: Синицын, Калешин, Гранквист, Налду, Торбинский, Газинский, Жигулев, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон.

    Запасные: Абаев, Сафонов, Мартынович, Рамирес, Мамаев, Петров, Жоаозиньо, Лаборде, Комличенко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 11:32
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