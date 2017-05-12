Итальянский агент: «Каррера покинет «Спартак»? Полный бред!»

Итальянский футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал слухи о возможном уходе Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что специалист имеет предложения от клуба Серии А из нижней части таблицы и вариант с командой топ-7 из чемпионата Франции.

– Верно ли, что Каррера может уйти с поста главного тренера?

– Это полный бред!

Напомним, что под руководством Карреры «Спартак» впервые с 2001 год выиграл чемпионат России.