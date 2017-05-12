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    Итальянский агент: «Каррера покинет «Спартак»? Полный бред!»

    Итальянский футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал слухи о возможном уходе Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака».

    Ранее сообщалось, что специалист имеет предложения от клуба Серии А из нижней части таблицы и вариант с командой топ-7 из чемпионата Франции.

    – Верно ли, что Каррера может уйти с поста главного тренера?

    – Это полный бред!

    Напомним, что под руководством Карреры «Спартак» впервые с 2001 год выиграл чемпионат России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2017 16:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 мая 2017, 10:24

      Хорошо будет если не уедет. Узнаем истинную цену.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 мая 2017, 20:22

      Щас так и будет, до начала нового сезона, то Карерра будет уходить, то ведущие игроки из клуба отьезжать..))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 мая 2017, 17:35

      Уже не знают что больше придумать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 12 мая 2017, 17:25

      Лучше быть в Лиге Чемпионов,чем в др лигах,в слабой команде,тем более у него пока все получается в Спартаке!!!!!

      1
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      Рейтинг: +581

      Чеба 12 мая 2017, 17:05

      Эту новость уже 100 раз написали! Задолбала!

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 12 мая 2017, 16:44

      Молодец!!! Многим нервы успокоил!!!

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