Источник: Луис Адриано перешел из «Милана» в «Спартак» за 3,2 миллиона

Честно трудно сказать хорошо или плохо , можно будет понять когда весь сезон проведёт и тогда будет ясно..........
Трансфер нападающего Луиса Адриано обошелся «Спартаку» в 3,2 миллиона евро. Об этом информирует итальянское издание sportfair.it.
Напомним, что 30-летний бразилец перешел в московский клуб из «Милана» в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвард достался красно-белым бесплатно.
В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Адриано провел пять матчей, в которых записал на свой счет два гола.