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    Источник: Луис Адриано перешел из «Милана» в «Спартак» за 3,2 миллиона

    Трансфер нападающего Луиса Адриано обошелся «Спартаку» в 3,2 миллиона евро. Об этом информирует итальянское издание sportfair.it.

    Напомним, что 30-летний бразилец перешел в московский клуб из «Милана» в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвард достался красно-белым бесплатно.

    В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Адриано провел пять матчей, в которых записал на свой счет два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 18:40
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 11 мая 2017, 14:35

      Честно трудно сказать хорошо или плохо , можно будет понять когда весь сезон проведёт и тогда будет ясно..........

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2017, 10:36

      В следующем сезоне будет еще больше пользы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 11 мая 2017, 09:43

      отработает--польза еще будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 11 мая 2017, 09:12

      В этом сезоне он еще забьет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 11 мая 2017, 08:06

      Игрок отличный, и цена "бесплатно" по крайне мере это не Дзюбиньо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 11 мая 2017, 00:34

      пригодится
      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 10 мая 2017, 22:01

      Летят "утки", летят "утки"......... И два "гуся".

      0
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 10 мая 2017, 20:49

      Нормальная цена. У нас что, много готовых нападающих, которые за такие деньги сразу пользу начнут приносить? Весьма грамотный трансфер. Между прочим Адриано форвард адаптированный к игре в восточной Европе. Нормальный забивной игрок.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 10 мая 2017, 20:43

      он забил краснодару и цска важные голы, если бы не травма, было бы больше, так что несколько лямов это ерунда, кто-то 60 отдаёт за такую же статистику потом

      4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 мая 2017, 19:56

      По 1.6 евромульта за гол! Это даже по меркам Газпрома крутовато!

      -1
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