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  • Албин: «Газон на стадионе «Санкт-Петербург» к матчу «Зенит» – «Краснодар» готов»

Албин: «Газон на стадионе «Санкт-Петербург» к матчу «Зенит» – «Краснодар» готов»

9 мая 2017, 23:03
31

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию о возможном переносе матча 29-го тура РФПЛ «Зенит»«Краснодар» со стадиона «Санкт-Петербург» на «Петровский».

Ранее сообщалось, что из-за неудовлетворительного состояния газона арены «Санкт-Петербург» последний домашний матч сине-бело-голубых в сезоне пройдет на «Петровском».

«По поводу газона – это к футбольному клубу «Зенит». С августа прошлого года газоном занимается «Зенит», все вопросы туда. Я же повторяю свою позицию, что к матчу с «Краснодаром» газон на арене «Санкт-Петербург» готов, но с августа прошлого года газоном занимается «Зенит». Есть письменный отчет «Зенита» о состоянии газона и все рекомендации подрядчика «Бамард» выполняются», – сказал Албин.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (31)
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polt
1494362296
Состояние газона отвратительное, это было видно на матче с Тереком. Кому он мозги пудрит?
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Чермындыр
1494364154
Откуда Порше Кайен, товарищ Албин?
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GoldPlayFIFARus9
1494364278
Чё он горбатого лечит? Зенит не принял этот газон,как и сам стадион. Чтобы понять,какого качества газон у Зенита,можно посмотреть на Петровский,где он в Феврале под открытом небом идеально зелёный и ровный
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APchelov
1494401623
Как говорит мой друг, пока у стадиона не будет хозяина, ничего хорошего ждать не стоит. Город для галочки отчитался, что стадион построен. Ну а как построен, в договоре, наверное, не прописано ) Снаружи стадион впечатляет. Остальное - весьма убого
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ufos73
1494403019
Позор-арега!
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momwig_
1494406233
Все стрелки друг на друга переводят. Оно конечно, задача чиновников - уверенный распил и техничный откат. С этой точки зрения претензий быть вообще не может, уверен, отпилить и откатить больше не было возможно по чисто техническим причинам. Хотя ведь продолжают стараться и по сей день. Надо отдать им должное. А уж газон, удобство для зрителей и прочая ерунда - можно всё это и без серьезных людей решить, и так задолбали того же Албина вопросами про газон. Виноват Зенит, однозначно. Если бы от Албина зависело качество газона, всё было бы в лучшем виде.
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neveldomha
1494412431
У моей тещи поле под картоху лучше, чем на стадионе СПб
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kimi2005
1494418516
Во этот Албин и ублюдок!Да че там все взять и на бомжей свалить-Миллер пусть теперь вкладывается
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alex ni
1494428271
Как можно такое создание как албин/слюняев ставит на такой пост,в таком городе,с такими финансами, после того как до этого Кострому разорил/разворовал, а теперь ему в Питере только лопатой со всех сторон грести, как можно такую чушь нести про готовность газона,если все видят,что это просто ужас, вырывает его,клочья летят,мяч дробит, а у этого ... все хорошо,денег наварил и больше от него ничего не зависит, Спасибо ВВ за наше счастливое детство и за таких людей на верхушке нашего Великого города!!!
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Бриг
1494432738
Какой молодец! Быстро газон поправил. Орден? Или премия?
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