Албин: «Газон на стадионе «Санкт-Петербург» к матчу «Зенит» – «Краснодар» готов»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию о возможном переносе матча 29-го тура РФПЛ «Зенит» – «Краснодар» со стадиона «Санкт-Петербург» на «Петровский».

Ранее сообщалось, что из-за неудовлетворительного состояния газона арены «Санкт-Петербург» последний домашний матч сине-бело-голубых в сезоне пройдет на «Петровском».

«По поводу газона – это к футбольному клубу «Зенит». С августа прошлого года газоном занимается «Зенит», все вопросы туда. Я же повторяю свою позицию, что к матчу с «Краснодаром» газон на арене «Санкт-Петербург» готов, но с августа прошлого года газоном занимается «Зенит». Есть письменный отчет «Зенита» о состоянии газона и все рекомендации подрядчика «Бамард» выполняются», – сказал Албин.