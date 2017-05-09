Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Албин: «Газон на стадионе «Санкт-Петербург» к матчу «Зенит» – «Краснодар» готов»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию о возможном переносе матча 29-го тура РФПЛ «Зенит»«Краснодар» со стадиона «Санкт-Петербург» на «Петровский».

    Ранее сообщалось, что из-за неудовлетворительного состояния газона арены «Санкт-Петербург» последний домашний матч сине-бело-голубых в сезоне пройдет на «Петровском».

    «По поводу газона – это к футбольному клубу «Зенит». С августа прошлого года газоном занимается «Зенит», все вопросы туда. Я же повторяю свою позицию, что к матчу с «Краснодаром» газон на арене «Санкт-Петербург» готов, но с августа прошлого года газоном занимается «Зенит». Есть письменный отчет «Зенита» о состоянии газона и все рекомендации подрядчика «Бамард» выполняются», – сказал Албин.

    Источник: Fontanka.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2017 23:03
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 10 мая 2017, 20:03

      Так, мужики, они собираются строить самый большой хоккейный стадион в Европе! Так что это была только тренировка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 10 мая 2017, 19:12

      Какой молодец! Быстро газон поправил. Орден? Или премия?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      alex ni 10 мая 2017, 17:57

      Как можно такое создание как албин/слюняев ставит на такой пост,в таком городе,с такими финансами, после того как до этого Кострому разорил/разворовал, а теперь ему в Питере только лопатой со всех сторон грести, как можно такую чушь нести про готовность газона,если все видят,что это просто ужас, вырывает его,клочья летят,мяч дробит, а у этого ... все хорошо,денег наварил и больше от него ничего не зависит, Спасибо ВВ за наше счастливое детство и за таких людей на верхушке нашего Великого города!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 10 мая 2017, 15:17

      Газон готов...
      -------------------------
      - Готово, мастер, запорол.
      - А чё сразу не сказал?
      - А не готово было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      kimi2005 10 мая 2017, 15:15

      Во этот Албин и ублюдок!Да че там все взять и на бомжей свалить-Миллер пусть теперь вкладывается

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 мая 2017, 14:20

      Нужны деньги, как можно больше!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 10 мая 2017, 13:33

      У моей тещи поле под картоху лучше, чем на стадионе СПб

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 10 мая 2017, 13:11

      Боюсь, на Петровском газон сейчас не лучше. Питерский климат в этом году оставляет желать...Думаю, если возникнет необходимость, к КК импортный закажут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 мая 2017, 11:50

      Все стрелки друг на друга переводят. Оно конечно, задача чиновников - уверенный распил и техничный откат. С этой точки зрения претензий быть вообще не может, уверен, отпилить и откатить больше не было возможно по чисто техническим причинам. Хотя ведь продолжают стараться и по сей день. Надо отдать им должное. А уж газон, удобство для зрителей и прочая ерунда - можно всё это и без серьезных людей решить, и так задолбали того же Албина вопросами про газон. Виноват Зенит, однозначно. Если бы от Албина зависело качество газона, всё было бы в лучшем виде.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 10 мая 2017, 11:13

      на газон нормальный денег не хватило

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11