Коман покинет «Баварию», если клуб купит Месси или Роналду

Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман дал понять, что не собирается в ближайшее время менять клуб. Ранее сообщалось о готовности «Манчестер Сити» приобрести французского футболиста.

«Я молод и мне нужна постоянная игровая практика. Покину «Баварию» в том случае, если клуб купит Роналду или Месси», – приводит слова футболиста TF1.

Коман в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 18 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.