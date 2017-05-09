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    Коман покинет «Баварию», если клуб купит Месси или Роналду

    Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман дал понять, что не собирается в ближайшее время менять клуб. Ранее сообщалось о готовности «Манчестер Сити» приобрести французского футболиста.

    «Я молод и мне нужна постоянная игровая практика. Покину «Баварию» в том случае, если клуб купит Роналду или Месси», – приводит слова футболиста TF1.

    Коман в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 18 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2017 08:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +320

      T 72 9 мая 2017, 11:59

      А он точно нападающий?Статистика-то аховая,а считает что только Месси с Рональдо лучше его)

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    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 9 мая 2017, 09:14

      Не месси не рональдо, не будут в баварии

      0
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      ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Алексей Гозиас 9 мая 2017, 11:53

      Кто источник этой информации?)))))

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