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    Варан вернулся в общую группу «Реала»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан вернулся к тренировкам в общей группе мадридской команды. Напомним, что француз получил травму задней поверхности бедра в матче 29-го тура Примеры с «Алавесом» (3:0).

    Сообщается, что футболист может попасть в заявку сливочных на ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится 10 мая на стадионе «Висенте Кальдерон».

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Варан провел 20 матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: Marca

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    09.05.2017 00:53
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