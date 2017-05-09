Варан вернулся в общую группу «Реала»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан вернулся к тренировкам в общей группе мадридской команды. Напомним, что француз получил травму задней поверхности бедра в матче 29-го тура Примеры с «Алавесом» (3:0).

Сообщается, что футболист может попасть в заявку сливочных на ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится 10 мая на стадионе «Висенте Кальдерон».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Варан провел 20 матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.