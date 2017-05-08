Лебеденко: «Новый стадион «Зенита»? На любителя»

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 27-го тура РФПЛ высказал мнение о новом стадионе сине-бело-голубых. Футболист дал понять, что его не впечатлила арена «Санкт-Петербург».

«Стадион на любителя. Внешне похож на космический корабль.

С газоном поторопились. Думаю и «Зениту» проще было бы играть на другом газоне, а не только нам», – сказал Лебеденко.