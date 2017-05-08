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    Лебеденко: «Новый стадион «Зенита»? На любителя»

    Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 27-го тура РФПЛ высказал мнение о новом стадионе сине-бело-голубых. Футболист дал понять, что его не впечатлила арена «Санкт-Петербург».

    «Стадион на любителя. Внешне похож на космический корабль.

    С газоном поторопились. Думаю и «Зениту» проще было бы играть на другом газоне, а не только нам», – сказал Лебеденко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.05.2017 01:26
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 8 мая 2017, 15:37

      Как не впечатлила? Да это же позорище на всю страну и окрестности! Это же не поле, а настоящий огород! Дайте туда еще миллиардов пять-шесть, пусть поле сделают нормальное, а Кудрин еще придумает как пенсионеров совсем в гроб загнать, но на это дело деньги найти!

      0
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      Рейтинг: +12

      Виксав 8 мая 2017, 15:07

      России стоит перенести игры конфедерации в другой город пока ещё есть время если это возможно, ведь и ёжику понятно что не успеют поле подготовить, за две недели ничего не изменилось или опозоримся.

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      Рейтинг: +57

      ToniMontana 8 мая 2017, 12:14

      Самый дорогой огород в мире к пахоте готов. Позорище то какое...

      0
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      Рейтинг: +12

      Виксав > ToniMontana 8 мая 2017, 15:11

      Не буду опровергать, но вообще то оценивается стоимость одного места и цена таким образом в Питере не самая высокая даже в России - например Фишт, Казань, ЦСКА, Краснодар.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 мая 2017, 12:03

      Ну хоть бы кто-нибудь кроме Мудки стадион похвалил,
      Потрачено уймище сил,
      Вытянул из народа столько жил
      А становится не мил.
      Ну и нахрен он нужен был?
      Ах да, Чемпионат Мира, - забыл.

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 8 мая 2017, 10:39

      Сколько бабок отмыли на этой унитаз арене.......позор тому кто имел отношение к этому строительству, со всеми поделились, даже высшему руководству умудрились бабок дать......эти же черти одобрили всё, что творилось во время стройки......одно радует стадион у команды есть это раз, ну воспитайте будущих чемпионов на этой чудо арене, это тоже вряд ли...ребёнка в школу отдай денег заплати, попасть в команду откати и так у нас везде......корупционная петушня по всюду процветает........

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 8 мая 2017, 09:59

      мягко сказал

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 мая 2017, 08:47

      Фарыкин--Арена.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 мая 2017, 06:28

      Короче, ПОЗОР-АРЕНА!

      3
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 8 мая 2017, 01:46

      Нормальный баннер: наше имя бомжи! 48млр встречайте!!!!!!! лучшее поле))))))))))))))))))))) ПОЗОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +150

      MadPampers 8 мая 2017, 01:39

      Или Бомбардир это дочерний ресурс Чемпионата или что? Это самостоятельный сайт? Я не понимаю, как это говно читают до сих пор

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