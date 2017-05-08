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    Глушаков, Ребров и более тысячи фанатов «Спартака» празднуют чемпионство у «Открытие Арены»

    Более тысячи болельщиков «Спартака» в настоящее время собрались рядом со стадионом «Открытие Арена». Фанаты празднуют победу красно-белых в чемпионате России.

    Вместе с болельщиками досрочное чемпионство в РФПЛ отмечают капитан московской команды Денис Глушаков и голкипер Артем Ребров.

    Напомним, что «Спартак» завоевал чемпионство в российской Премьер-лиге впервые с 2001 года.

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2017 01:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 8 мая 2017, 16:00

      - Друзья и коллеги , я искренне рад, что среди оппонентов есть адекватные, образованные и воспитанные люди!!! Спасибо Вам!, ещё - я Очень Рад Чемпионству, поверьте, это огромная радость для болельщика с 50-ти летним стажем!!!, и удачи Всем участникам РПФПЛ!!!

      1
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      Рейтинг: +17

      Евгений(первый) 8 мая 2017, 11:54

      Я как фанат ЦСКА,поздравляю всех фанатов Спартака с заслуженным чемпионством.Ваша команда показала яркий и наиболее стабильный футбол,при этом по пути обыграла всех принципиальных соперников.

      4
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 8 мая 2017, 10:41

      Красавцы.Заслуженно парни.Всех кб с чемпионством) До последнего не верил в это,и проиграл спор с батей)))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 8 мая 2017, 07:22

      Оле ола вперед Спартак Москва! Полжизни ждал!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 8 мая 2017, 07:18

      Мои поздравления адекватным фанатам Спартака.Вы это действительно заслужили.Кто говорит,что нет,не обращать внимания.Удачи в дальнейшем.

      9
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > ferrum 8 мая 2017, 12:19

      От души

      2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 02:07

      ура, когда кубок поднимать будут?

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > NEON-SM 8 мая 2017, 02:49

      Подождем, ещё три тура впереди...

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > NEON-SM 8 мая 2017, 04:04

      ну я думаю, по регламенту в последней игре. ну или в последнем домашнем матче сезона с Тереком, если РФС пойдет на уступки)

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Д Альбертини 8 мая 2017, 09:35

      По регламенту РФС кубок вручается в конце следующего домашнего матча после завоевания чемпионства. То есть на игре с Тереком

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      Рейтинг: +175

      Freux 8 мая 2017, 01:39

      МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!

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