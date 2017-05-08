Глушаков, Ребров и более тысячи фанатов «Спартака» празднуют чемпионство у «Открытие Арены»

- Друзья и коллеги , я искренне рад, что среди оппонентов есть адекватные, образованные и воспитанные люди!!! Спасибо Вам!, ещё - я Очень Рад Чемпионству, поверьте, это огромная радость для болельщика с 50-ти летним стажем!!!, и удачи Всем участникам РПФПЛ!!!
Более тысячи болельщиков «Спартака» в настоящее время собрались рядом со стадионом «Открытие Арена». Фанаты празднуют победу красно-белых в чемпионате России.
Вместе с болельщиками досрочное чемпионство в РФПЛ отмечают капитан московской команды Денис Глушаков и голкипер Артем Ребров.
Напомним, что «Спартак» завоевал чемпионство в российской Премьер-лиге впервые с 2001 года.
«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это