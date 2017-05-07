Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. Гол Уэлбека помог «Арсеналу» обыграть «Манчестер Юнайтед»

    В центральном матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел поражение от «Арсенала» – 0:2. Авторами голов стали Гранит Джака и Дэнни Уэлбек.

    Таким образом, «Манчестер Юнайтед» остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 65 очков. «Арсенал» после победы набрал 63 очка и расположился на шестой позиции.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

    Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Джака, 54; 2:0 – Уэлбек, 57.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2017 19:49
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 9 мая 2017, 04:32

      Чёт попахивает "договорняком"! Если МЮ выиграет ЛЕ то ему будет по барабану какое место он займет в чемпионате Англии))) Тогда как Арсеналу кровь из носу нужно участие в турнире еврокубка... То есть при раскладе, когда МЮ выиграет ЛЕ и уступает пятую строчку в английском чемпионате Арсеналу - стопудовый договорняк между клубами!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 7 мая 2017, 22:08

      Арсен красавчик

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 7 мая 2017, 21:27

      главное теперь Лигу Европы выиграть.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 7 мая 2017, 21:26

      не нужно было праздновать гол в ворота бывшей команды !!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 7 мая 2017, 19:53

      Отлично. Сегодня Арсенал был спокоен, уверен и хорош

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 7 мая 2017, 19:51

      МЮ мы с тобой. Всегда!

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11