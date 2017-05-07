АПЛ. Гол Уэлбека помог «Арсеналу» обыграть «Манчестер Юнайтед»

Чёт попахивает "договорняком"! Если МЮ выиграет ЛЕ то ему будет по барабану какое место он займет в чемпионате Англии))) Тогда как Арсеналу кровь из носу нужно участие в турнире еврокубка... То есть при раскладе, когда МЮ выиграет ЛЕ и уступает пятую строчку в английском чемпионате Арсеналу - стопудовый договорняк между клубами!
В центральном матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел поражение от «Арсенала» – 0:2. Авторами голов стали Гранит Джака и Дэнни Уэлбек.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 65 очков. «Арсенал» после победы набрал 63 очка и расположился на шестой позиции.
Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур
Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Джака, 54; 2:0 – Уэлбек, 57.