Жулиано, Шатов и Данни – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Тереком»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Терека», в которых команды начнут матч 27-го тура РФПЛ.

«Зенит»: Лунев, Жирков, Кришито, Иванович, Смольников, Гарсия, Юсупов, Жулиано, Данни, Дзюба, Шатов.

«Терек»: Городов, Уциев, Мохаммади, Родолфо, Семенов, Анхель, Кузяев, Пирис, Иванов, Лебеденко, Мбенгуе.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.