Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жулиано, Шатов и Данни – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Тереком»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Терека», в которых команды начнут матч 27-го тура РФПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Жирков, Кришито, Иванович, Смольников, Гарсия, Юсупов, Жулиано, Данни, Дзюба, Шатов.

    «Терек»: Городов, Уциев, Мохаммади, Родолфо, Семенов, Анхель, Кузяев, Пирис, Иванов, Лебеденко, Мбенгуе.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2017 18:03
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед 7 мая 2017, 21:01

      Поздравляю спартачей с чемпионством,Зенит сделал всё чтобы трофей был ваш.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 18:59

      ну что ребята, возможно этот день мы запомним надолго, зенит терек, поехали))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 7 мая 2017, 18:43

      Этожнадоже . Победа в кармане))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 7 мая 2017, 18:31

      Повезло ребятам...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 7 мая 2017, 18:28

      ждем унылую ничью!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11