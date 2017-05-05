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    Акинфеев – лучший игрок ЦСКА в апреле по версии болельщиков

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком московского клуба в апреле по версии болельщиков, набрав в голосовании 38%.

    Отметим, что в прошедшем месяце вратарь принял участие во всех шести апрельских матчах команды.

    Второе место занял защитник Алексей Березуцкий (16% голосов), третьим стал нападающий Витиньо (14%).

    Источник: ПФК ЦСКА

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    05.05.2017 19:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2389

      serglider 6 мая 2017, 01:13

      А еще они признают, что Дзагоев лучший игрок Европы... Ерундой не надо заниматься! Если у ЦСКА банально больше болельщиков которые на "ты" с Интернетом, это совсем не значит, что его игроки лучшие! Так "доголосуемся", что ЦСКА лучший клуб на планете Земля))) Как говорит Черданцев: "Пора "включать" голову"! Она не только для втирания шампуня предназначена!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +979

      directorpg > serglider 6 мая 2017, 02:55

      Болельщики ЦСКА назвали Акинфеева лучшим игроком ЦСКА в апреле, а не в России. Прежде чем писать комментарий, нужно информацию правильно прочитать

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > serglider 6 мая 2017, 09:10

      Тебе и включать нечего, а тем более втирать не во что.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 6 мая 2017, 00:11

      Абсолютный рекордсмен. Особенно в Европе ценят

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 6 мая 2017, 00:02

      Молодец

      1
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      Рейтинг: +18

      экс-перд 5 мая 2017, 22:22

      чтобы лучшим стать в конюшне, надо в "домик" поймать)

      -1
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 5 мая 2017, 20:37

      Однозначно!!!

      2
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