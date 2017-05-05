Акинфеев – лучший игрок ЦСКА в апреле по версии болельщиков

А еще они признают, что Дзагоев лучший игрок Европы... Ерундой не надо заниматься! Если у ЦСКА банально больше болельщиков которые на "ты" с Интернетом, это совсем не значит, что его игроки лучшие! Так "доголосуемся", что ЦСКА лучший клуб на планете Земля))) Как говорит Черданцев: "Пора "включать" голову"! Она не только для втирания шампуня предназначена!
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком московского клуба в апреле по версии болельщиков, набрав в голосовании 38%.
Отметим, что в прошедшем месяце вратарь принял участие во всех шести апрельских матчах команды.
Второе место занял защитник Алексей Березуцкий (16% голосов), третьим стал нападающий Витиньо (14%).
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— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 5 мая 2017 г.