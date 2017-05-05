Акинфеев – лучший игрок ЦСКА в апреле по версии болельщиков

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком московского клуба в апреле по версии болельщиков, набрав в голосовании 38%.

Отметим, что в прошедшем месяце вратарь принял участие во всех шести апрельских матчах команды.

Второе место занял защитник Алексей Березуцкий (16% голосов), третьим стал нападающий Витиньо (14%).