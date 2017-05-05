Орлов: «Спартак» можно поздравить с чемпионством».

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему «Спартак» заслужил чемпионство в нынешнем сезоне.

«Спартак» нужно поздравить, они молодцы, честно выиграли чемпионат, меньше других ошибались. Итальянский тренер Каррера объединил команду. Раньше «Зенит» был молодцом, сегодня «Спартак» молодец, это футбол. Не надо ругаться внутри страны друг с другом», – рассказал Орлов.

В турнирной таблице РФПЛ «Спартак» идет на первом месте, опережая «Зенит» на восемь очков.