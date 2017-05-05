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    Орлов: «Спартак» можно поздравить с чемпионством»

    Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему «Спартак» заслужил чемпионство в нынешнем сезоне.

    «Спартак» нужно поздравить, они молодцы, честно выиграли чемпионат, меньше других ошибались. Итальянский тренер Каррера объединил команду. Раньше «Зенит» был молодцом, сегодня «Спартак» молодец, это футбол. Не надо ругаться внутри страны друг с другом», – рассказал Орлов.

    В турнирной таблице РФПЛ «Спартак» идет на первом месте, опережая «Зенит» на восемь очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2017 17:59
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +160

      виктоша 6 мая 2017, 12:21

      Орлов чего-то хочет. Пусть скажет сразу и честно, чего он хочет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 6 мая 2017, 10:48

      Не объективный коментатор - не должен работать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 мая 2017, 23:30

      Не верю, что это Дятлов сказал! Ну может заставили его )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 5 мая 2017, 22:53

      Орлов: «Спартак» можно поздравить с чемпионством».
      А тебя, ушлёпок, с отставкой на ТВ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2017, 22:01

      Льстец.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Vara81 5 мая 2017, 21:48

      Как быстро меняется мнение человека ... газпром - достояние народа ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 5 мая 2017, 20:59

      Мы принимаем поздравления !Спартак ЧЕМПИОН!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 5 мая 2017, 20:58

      Что это с ним? Прям не верится,но спасибо!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 5 мая 2017, 20:39

      какое неожиданное заявление, от самого Геннадия)) ну спасибо-спасибо))

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      Рейтинг: +197

      proekt 5 мая 2017, 20:31

      Без ставки "Зенит" можно было обойтись... ?

      0
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